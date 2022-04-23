Росавиация продлила ограничения на полеты в города России

В России продолжит действовать временный запрет на полеты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Росавиация продлила бесполетный режим в ряде городов России. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 01 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщили на сайте ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном продлении действия ограничений полетов на юг России до конца майских праздников. Однако авторы отмечали, что авиаперевозчики продолжают продавать билеты на начало мая на южные направления РФ.