Росавиация продлила ограничения на полеты в города России

Росавиация продлила бесполетный режим в ряде городов России. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 01 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщили на сайте ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном продлении действия ограничений полетов на юг России до конца майских праздников. Однако авторы отмечали, что авиаперевозчики продолжают продавать билеты на начало мая на южные направления РФ.
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Росавиация продлила бесполетный режим в ряде городов России. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства. «Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 01 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщили на сайте ведомства. Ранее в СМИ появилась информация о возможном продлении действия ограничений полетов на юг России до конца майских праздников. Однако авторы отмечали, что авиаперевозчики продолжают продавать билеты на начало мая на южные направления РФ.