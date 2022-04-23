Минобороны раскрыло план США по исключению России из ООН

Через применения оружия массового поражения США хотят добиться исключения России из ООН Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США намерены инициировать применение оружие массового поражения и обвинить в этом Россию, чтобы добиться исключения страны из Совета Безопасности ООН. Такой план Вашингтона озвучило Минобороны РФ.

«Инсценировки применения ОМП направлены на обвинение России в применении запрещенных видов оружия с последующей реализацией так называемого „сирийского сценария“, при котором государство подвергается экономической и политической изоляции, а также исключением из международных организаций, включая Совет Безопасности ООН», — сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны также допустили, что провокация США позволит оказать давление на лояльные и дружественные России страны. В частности, на Индию и Китай. Это приведет к тому, что государства также введут санкции в отношении РФ, считают в Минобороны.

В оборонном ведомстве ранее озвучили три сценария провокации США через химическое или тактического ядерного оружия. В первом случае — это постановочный инцидент и обвинение России, во втором — применение запрещенного оружия в малом количестве, в третьем — открытое применение ОМУ на поле боя. Последний сценарий — самый маловероятный, подчеркнули в Минобороны.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался об освобождении Мариуполя.

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