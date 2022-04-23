Экс-канцлер ФРГ Шредер: Россию невозможно изолировать навсегда

24 апреля 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

Германия и Россия продолжат сотрудничать после окончания спецоперации, заявил Герхард Шредер Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россию невозможно надолго изолировать от мирового сообщества из-за зависимости от ее ресурсов. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер. «Нельзя надолго изолировать такую?страну, как Россия, ни политически, ни экономически», — заявил Герхард Шредер в интервью газете The New York Times. По его словам, это связано с зависимостью Германии от российского сырья, которое «нельзя просто заменить». Он отметил, что после окончания российской спецоперации на Украине Берлин продолжить сотрудничать с Москвой. «Мы всегда так делаем», — добавил экс-канцлер ФРГ. После того, как президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, страны Запада массово стали вводить санкции против РФ и отказываться от ее энергоресурсов. Евросоюз принял решение отказаться от российского газа и нефти. Путин сообщил, что Россия значительно сократит поставки газа на Запад. Глава Минфина США заявил, что отказ от российских ресурсов приносит больше вреда, чем пользы. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Россию невозможно надолго изолировать от мирового сообщества из-за зависимости от ее ресурсов. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер. «Нельзя надолго изолировать такую?страну, как Россия, ни политически, ни экономически», — заявил Герхард Шредер в интервью газете The New York Times. По его словам, это связано с зависимостью Германии от российского сырья, которое «нельзя просто заменить». Он отметил, что после окончания российской спецоперации на Украине Берлин продолжить сотрудничать с Москвой. «Мы всегда так делаем», — добавил экс-канцлер ФРГ. После того, как президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, страны Запада массово стали вводить санкции против РФ и отказываться от ее энергоресурсов. Евросоюз принял решение отказаться от российского газа и нефти. Путин сообщил, что Россия значительно сократит поставки газа на Запад. Глава Минфина США заявил, что отказ от российских ресурсов приносит больше вреда, чем пользы.