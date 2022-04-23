23 апреля 2022

Пушков заявил о новом курсе в отношениях России и Германии

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Заседание Законодательного собрания Пермского края 17 июня 2021 г. Пермь, пушков алексей
Германия стремится минимизировать контакты с Россией, но продолжать покупать у нее ресурсы, заявил Алексей Пушков Фото:
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Германия стратегически стремится к сворачиванию отношений с Россией. Об этом заявил Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков.

«Курс на сворачивание отношений с Россией — курс не временный, а стратегический для Германии», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. Он добавил, что этому направлению Берлина не противоречит поддержание «минимального диалога» с Москвой и закупка российских энергоносителей. По его словам, это «новая реальность».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин намерен как можно скорее отказаться от импорта российских энергоносителей, пишет RT. В Германии стали опасаться негативных последствий, которые могут быть вызваны принятием этого решения. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер наоборот заявил, что Германия продолжит сотрудничать с Россией после окончания спецоперации на Украине из-за сильной зависимости от российских ресурсов.

После того, как президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, страны Запада массово стали вводить санкции против РФ и отказываться от ее энергоресурсов. Евросоюз принял решение отказаться от российского газа и нефти. Путин сообщил, что Россия значительно сократит поставки газа на Запад. Глава Минфина США заявил, что отказ от российских ресурсов приносит больше вреда, чем пользы.

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Германия стратегически стремится к сворачиванию отношений с Россией. Об этом заявил Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков. «Курс на сворачивание отношений с Россией — курс не временный, а стратегический для Германии», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. Он добавил, что этому направлению Берлина не противоречит поддержание «минимального диалога» с Москвой и закупка российских энергоносителей. По его словам, это «новая реальность». Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин намерен как можно скорее отказаться от импорта российских энергоносителей, пишет RT. В Германии стали опасаться негативных последствий, которые могут быть вызваны принятием этого решения. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер наоборот заявил, что Германия продолжит сотрудничать с Россией после окончания спецоперации на Украине из-за сильной зависимости от российских ресурсов. После того, как президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, страны Запада массово стали вводить санкции против РФ и отказываться от ее энергоресурсов. Евросоюз принял решение отказаться от российского газа и нефти. Путин сообщил, что Россия значительно сократит поставки газа на Запад. Глава Минфина США заявил, что отказ от российских ресурсов приносит больше вреда, чем пользы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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