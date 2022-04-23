Пушков заявил о новом курсе в отношениях России и Германии

24 апреля 2022 в 03:48 Размер текста - 17 +

Германия стратегически стремится к сворачиванию отношений с Россией. Об этом заявил Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков. «Курс на сворачивание отношений с Россией — курс не временный, а стратегический для Германии», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. Он добавил, что этому направлению Берлина не противоречит поддержание «минимального диалога» с Москвой и закупка российских энергоносителей. По его словам, это «новая реальность». Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин намерен как можно скорее отказаться от импорта российских энергоносителей, пишет RT. В Германии стали опасаться негативных последствий, которые могут быть вызваны принятием этого решения. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер наоборот заявил, что Германия продолжит сотрудничать с Россией после окончания спецоперации на Украине из-за сильной зависимости от российских ресурсов. После того, как президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, страны Запада массово стали вводить санкции против РФ и отказываться от ее энергоресурсов. Евросоюз принял решение отказаться от российского газа и нефти. Путин сообщил, что Россия значительно сократит поставки газа на Запад. Глава Минфина США заявил, что отказ от российских ресурсов приносит больше вреда, чем пользы.