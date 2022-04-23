На шоссе Тюнина в Кургане возникла пробка из-за техники МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане движение по шоссе Тюнина в сторону Увала 24 апреля частично затруднено из-за выгрузки специализированной техники МЧС. Во время выгрузки (в 13:00) инженерной машины разграждения на перекрестке у поворота на Смолино возникла пробка из автомобилей, едущих из центра Кургана. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Правая полоса, ведущая в сторону Увала, занята большим тягачом, разгружают гусеничную машину», — сообщают водители. Также в районе перекрестка Ботанического шоссе и Тюнина был замечен спасательный вертолет.

Техника МЧС прибыла в Курганскую область для проведения противопожарных работ. «С 23 апреля противопожарные разрывы путем создания минерализованных полос планируется создать в населенных пунктах г. Кургана (п. Смолино, мр-н. Тополя, в районе шоссе Тюнина), в Кетовском районе (п. Старый Просвет, с. Просвет, с. Введенское), в г. Куртамыш, в 16 населенных пунктах Юргамышского, семи — Целинного, семи — Альменевского и шести Шумихинского муниципальных округов», — сообщает местный сайт МЧС.

Эти меры должны стабилизировать ситуацию в случае пожара. Дежурство техники, доставленной в Курганскую область из Челябинска (инженерная машина) и Екатеринбурга (вертолет) планируется до 16 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что техническую помощь региону со стороны МЧС решили оказать после обращения губернатора Шумкова. Напомним, что в регионе действует особый противопожарный режим, а в Кургане запрещено посещать леса.

Пробка из-за выгрузки техники МЧС на шоссе Тюнина в Кургане 24 апреля фото: источник URA.RU

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