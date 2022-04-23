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Тюменский пенсионер дал взятку и потерял 10 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионер из Тюмени отдал мошенникам 10 млн рублей Фото:

Пенсионер из Тюмени отдал мошенникам 10 млн рублей, чтобы его не привлекли к ответственности за совершенное ДТП. Теперь злоумышленников ищет полиция. Об этом сообщили источники в силовых структурах. Факт произошедшего частично подтвердили в УМВД по Тюменской области.

«Неизвестное лицо, находясь по адресу Уездная, дом 4 села Комарова города Тюмени, под предлогом непривлечения к ответственности за совершенное ДТП похитило денежные средства у пенсионера 1950 года рождения. Денежные средства были переданы наличными. Сумма ущерба и похищенного — 10 миллионов рублей. Подозревается мужчина на вид 40—45 лет, полного телосложения», — сообщает 72.RU, ссылаясь на собственный источник из силовых структур.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области агентству URA.RU сообщили, что инцидент действительно произошел, сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершенному преступлению. Другую информацию разглашать в ведомстве отказались.

Ранее URA.RU сообщало, что 74-летняя жительница Ишима познакомилась в интернете с мужчиной, которому впоследствии перевела в общей сложности 600 тыс. рублей. Мошенник сообщил ей, что работает в ООН морским инженером, и, чтобы вернуться домой, ему нужно заплатить начальству 4,5 тыс. долларов.

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Пенсионер из Тюмени отдал мошенникам 10 млн рублей, чтобы его не привлекли к ответственности за совершенное ДТП. Теперь злоумышленников ищет полиция. Об этом сообщили источники в силовых структурах. Факт произошедшего частично подтвердили в УМВД по Тюменской области. «Неизвестное лицо, находясь по адресу Уездная, дом 4 села Комарова города Тюмени, под предлогом непривлечения к ответственности за совершенное ДТП похитило денежные средства у пенсионера 1950 года рождения. Денежные средства были переданы наличными. Сумма ущерба и похищенного — 10 миллионов рублей. Подозревается мужчина на вид 40—45 лет, полного телосложения», — сообщает 72.RU, ссылаясь на собственный источник из силовых структур. В пресс-службе УМВД по Тюменской области агентству URA.RU сообщили, что инцидент действительно произошел, сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершенному преступлению. Другую информацию разглашать в ведомстве отказались. Ранее URA.RU сообщало, что 74-летняя жительница Ишима познакомилась в интернете с мужчиной, которому впоследствии перевела в общей сложности 600 тыс. рублей. Мошенник сообщил ей, что работает в ООН морским инженером, и, чтобы вернуться домой, ему нужно заплатить начальству 4,5 тыс. долларов.
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