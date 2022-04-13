Кандидат в президенты Франции назвала Крым российским

13 апреля 2022 в 23:23 Размер текста - 17 +

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен продолжает считать Крым российским Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что продолжает считать Крым российским и не испытывает сожаления по поводу запрета посещать Украину. Об этом она сообщила в интервью телеканалу BFM. «Решение о статусе Крыма было принято на референдуме», — сказала она. Кандидат в президенты Франции также отметила, что не сожалеет по поводу запрета на въезд на территорию Украины. «Я не собираюсь сейчас в Киев, но в случае моего избрания они, возможно, решат отменить запрет», — заявила Ле Пен. Она также заявила, что «санкции, введенные Евросоюзом 2014 году, не нанесли ущерба России». Однако «причинили вред французским фермерам». Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно его итогам, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен — 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля. 18 марта 2014 года Крым вошел в состав России. Это произошло после референдума, прошедшего 16 марта 2014 года. Большинство жителей полуострова проголосовали за возвращение территории в состав России. Позже удалось построить Крымский мост, который соединил Керченский и Таманский полуостров. Также была проложена трасса «Таврида», которая связала Керчь и Севастополь. Подача воды в Крым также была восстановлена. Кроме того, полуостров связали с Донбассом сухопутным коридором. В ходе переговоров 29 марта в Стамбуле Украина отказалась от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путем, сообщил помощник президента России Владимир Мединский. Обсуждение проходило на фоне спецоперации России на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что продолжает считать Крым российским и не испытывает сожаления по поводу запрета посещать Украину. Об этом она сообщила в интервью телеканалу BFM. «Решение о статусе Крыма было принято на референдуме», — сказала она. Кандидат в президенты Франции также отметила, что не сожалеет по поводу запрета на въезд на территорию Украины. «Я не собираюсь сейчас в Киев, но в случае моего избрания они, возможно, решат отменить запрет», — заявила Ле Пен. Она также заявила, что «санкции, введенные Евросоюзом 2014 году, не нанесли ущерба России». Однако «причинили вред французским фермерам». Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно его итогам, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен — 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля. 18 марта 2014 года Крым вошел в состав России. Это произошло после референдума, прошедшего 16 марта 2014 года. Большинство жителей полуострова проголосовали за возвращение территории в состав России. Позже удалось построить Крымский мост, который соединил Керченский и Таманский полуостров. Также была проложена трасса «Таврида», которая связала Керчь и Севастополь. Подача воды в Крым также была восстановлена. Кроме того, полуостров связали с Донбассом сухопутным коридором. В ходе переговоров 29 марта в Стамбуле Украина отказалась от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путем, сообщил помощник президента России Владимир Мединский. Обсуждение проходило на фоне спецоперации России на Украине.