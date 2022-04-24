«Известия»: российские банки готовятся выпустить карты UnionPay

Российские банки готовятся выпустить карты UnionPay к лету 2022 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Крупнейшие российские банки готовятся выпустить карты платежной системы UnionPay. Среди них — Росбанк, «Ак Барс» и «Хоум Кредит».

«Эмитировать „пластик“ в ближайшее время планируют в Росбанке, а в „Абсолют Банке“ готовы начать их выпуск уже в третьем квартале этого года», — сообщают «Известия» со ссылкой на представителей банков. Также выпускать пластиковые карты UnionPay готовятся Росбанк, «Ак Барс» и «Хоум Кредит».

Следующим этапом станет выпуск карт с двумя платежными системами, одна из которой будет «Мир», уточнили в «Абсолют Банке». Там добавили, что условия обслуживания будут зависеть от действующих тарифов к тому моменту.

В «Ак Барсе» вопрос выпуска и обслуживания карт китайской платежной системы, в том числе кобейджинговых «Мир»—UnionPay также прорабатывают. Все силы направлены на то, чтобы как можно быстрее начать эмиссию, пояснили в кредитной организации. В банке отметили, что обладатели таких карт смогут использовать ее для снятия наличности, оплаты товаров и услуг как в РФ, так и за рубежом.

Банк «Хоум Кредит» в свою очередь, планирует также предоставлять клиентам карты UnionPay. Там уже ведутся активные обсуждения для принятия необходимых решений в этом направлении.

Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин считает, что китайская платежная система UnionPay может задержать одобрение заявок российских банков на выпуск карт. По словам эксперта, там опасаются сотрудничать с кредитными организациями России из-за расширения санкций.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов исключил, что UnionPay официально объявит о прекращении работы с российскими банками, которые уже выпускают ее карты. При этом функциональность их «пластика» при оплате зарубежных покупок будет ограничена, считает эксперт.

С началом спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины многие страны ввели санкции против России. А некоторые зарубежные компании приостановили свою работу в РФ. Ранее сообщалось, что россиянам блокируют возможность платить картами UnionPay из-за западных санкций. Проблемы возникают и с оплатой покупок этой картой в интернете.

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