Россиянам блокируют возможность платить картами UnionPay

Вместо того, чтобы разбираться, под санкциями банк или нет, иностранная торговля блокирует все платежи из РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Иностранные магазины отклоняют платежи с карт китайской платежной системы UnionPay, которая стала популярна у россиян из-за западных санкций. Проблемы возникают и с оплатой покупок этой картой в интернете.

«По сообщению одного из держателей, в США карту почти нигде не приняли, хотя в других странах пока о таких проблемах неизвестно. Покупки в интернете оплачивать картой UnionPay часто не удается. Невозможность оплаты — распространенное явление, считают в колл-центрах», — пишет «Коммерсант».

Ситуация стала возможной благодаря тому, что иностранные торговые точки не хотят разбираться, под санкциями банк или нет. Проще отклонить платеж, дополняет Vse42.Ru.

«Вместо того, чтобы разбираться, под санкциями банк, который выпустил карту, или нет, торговые точки предпочитают заблокировать всю страну. Банки-эквайеры не имеют права дискриминировать карту по стране выпуска», — считает независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков.

Ограничения по расчетам за рубежом для россиян ввели платежные системы Visa, Mastercard и JCB. Visa и Mastercard с 10 марта ограничили использование платежных систем — для россиян они перестали действовать за границей. Картами Visa, Mastercard в России пока можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят, пишет «Национальная служба новостей». Японская платежная система JCB приостановила работу в России. UnionPay можно использовать в 180 странах и регионах мира.

С началом специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля многие страны ввели санкции против России, а зарубежные компании приостановили свою работу в РФ. Ограничения коснулись также банковской и экономической сферы.

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