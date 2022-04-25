Британцы оказались не готовы к финансовым сложностям из-за Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Антироссийские санкции негативно сказались на жизни миллионов британских семей. Об этом свидетельствуют результаты опроса для британского таблоида Daily Mirror. Отмечается, что из-за «адской стоимости жизни» люди пропускают приемы пищи, выбирая между едой и отоплением.

«Разрушительные масштабы кризиса стоимости жизни, когда более пяти миллионов семей уже испытывают трудности, и более половины из них не смогут оплачивать счета через несколько месяцев… Около пяти миллионов уже вынуждены выбирать между отоплением и едой», — сообщается в результатах опроса.

Также отмечается, что беспокойство по поводу резкого роста счетов повлияло на психическое здоровье более половины опрошенных. «Рекордный скачок цен на энергоносители для 22 миллионов домохозяйств с 1 апреля означает, что истинные масштабы кризиса стали ощущаться только сейчас», — подытожило издание.

The Sunday Telegraph ранее опубликовала результаты опроса Redfield and Wilton Strategies, согласно которым все больше британцев не поддерживают санкции против России. Доля населения, которая примет более высокие цены на топливо вследствие жестких санкций Запада в отношении России, за месяц сократилась на 14 пунктов — с 50% в марте до 36% на этой неделе. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран.

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