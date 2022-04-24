В избиркоме назвали причины низкой явки в Кургане

В избиркоме считают, что на низкую явку в Кургане повлиял статус выборов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев назвал причины низкой явки на довыборах в городскую думу. На активность избирателей повлиял статус избирательной кампании, сообщил он на брифинге 25 апреля.

«Самая низкая явка зарегистрирована на дополнительных выборах депутатов Курганской городской думы по избирательному округу №5 — 4,36%. Могу поделиться личными соображениями. Обусловлено тем, что это довыборы. Явка выше тогда, когда формируется орган власти. Люди сделали свой выбор. Результаты установлены», — подчеркнул Скиндерев.

Самая высокая явка зафиксирована на выборах депутатов Белозерского муниципального округа — 40%. По словам главы областного избиркома, на это повлияло двухдневное голосование. Общая явка 24 апреля составила 28%. В выборах приняли участие 41 133 избирателя.

Ране URA.RU писало, что место Романа Сергеечева в Курганской городской думе займет заместитель директора гимназии №47 Татьяна Кравец. По данным ГАС «Выборы», за нее проголосовали 502 человека. Кроме довыборов, депутатов выбирали жители 11 муниципальных округов. Ранее курганский избирком объяснял разные правила голосования в районах.