24 апреля 2022
23 апреля 2022

В избиркоме назвали причины низкой явки в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы- 2021. Курган , выборы, избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень, выборы 2021
В избиркоме считают, что на низкую явку в Кургане повлиял статус выборов Фото:

Председатель избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев назвал причины низкой явки на довыборах в городскую думу. На активность избирателей повлиял статус избирательной кампании, сообщил он на брифинге 25 апреля.

«Самая низкая явка зарегистрирована на дополнительных выборах депутатов Курганской городской думы по избирательному округу №5 — 4,36%. Могу поделиться личными соображениями. Обусловлено тем, что это довыборы. Явка выше тогда, когда формируется орган власти. Люди сделали свой выбор. Результаты установлены», — подчеркнул Скиндерев.

Самая высокая явка зафиксирована на выборах депутатов Белозерского муниципального округа — 40%. По словам главы областного избиркома, на это повлияло двухдневное голосование. Общая явка 24 апреля составила 28%. В выборах приняли участие 41 133 избирателя.

Ране URA.RU писало, что место Романа Сергеечева в Курганской городской думе займет заместитель директора гимназии №47 Татьяна Кравец. По данным ГАС «Выборы», за нее проголосовали 502 человека. Кроме довыборов, депутатов выбирали жители 11 муниципальных округов. Ранее курганский избирком объяснял разные правила голосования в районах.

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Председатель избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев назвал причины низкой явки на довыборах в городскую думу. На активность избирателей повлиял статус избирательной кампании, сообщил он на брифинге 25 апреля. «Самая низкая явка зарегистрирована на дополнительных выборах депутатов Курганской городской думы по избирательному округу №5 — 4,36%. Могу поделиться личными соображениями. Обусловлено тем, что это довыборы. Явка выше тогда, когда формируется орган власти. Люди сделали свой выбор. Результаты установлены», — подчеркнул Скиндерев. Самая высокая явка зафиксирована на выборах депутатов Белозерского муниципального округа — 40%. По словам главы областного избиркома, на это повлияло двухдневное голосование. Общая явка 24 апреля составила 28%. В выборах приняли участие 41 133 избирателя. Ране URA.RU писало, что место Романа Сергеечева в Курганской городской думе займет заместитель директора гимназии №47 Татьяна Кравец. По данным ГАС «Выборы», за нее проголосовали 502 человека. Кроме довыборов, депутатов выбирали жители 11 муниципальных округов. Ранее курганский избирком объяснял разные правила голосования в районах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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