Руководитель элитной гимназии Кургана займет место в думе

25 апреля 2022 в 10:20 Размер текста - 17 +

Татьяна Кравец победила на довыборах в гордуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель директора гимназии №47 Татьяна Кравец займет место Романа Сергеечева в городской думе. Ранее он претендовал на пост мэра. Результаты довыборов по округу №5 опубликованы в ГАС «Выборы». «Результаты выборов по одномандатному (многомандатному) округу: Кравец Татьяна Викторовна (Единая Россия) — 502 голоса. Гатаулин Игорь Владимирович (КПРФ) — 135. Кайгородов Роман Евгеньевич (Справедливая Россия) — 94», — указано в сводной таблице. Представитель партии «Новые люди» Евгений Рыбин набрал 52 голоса. За кандидата от ЛДПР Татьяну Липатову проголосовали 35 человек. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области назвали лидера голосования на довыборах, которые прошли 24 апреля. В воскресенье в Курганской области прошли довыборы депутатов в органы местного самоуправления. Депутатов районных дум выбирали жители Белозерского, Звериноголовского, Каргапольского, Мишкинского, Мокроусвовского, Половинского, Частоозерского, Шадринского, Щучанского и Юргамышского муниципальных округов. В Кургане дополнительно выбирали депутата гордумы седьмого созыва по округу №5. В муниципальных округах было открыто 300 избирательных участков, в Кургане — 11 участков. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Заместитель директора гимназии №47 Татьяна Кравец займет место Романа Сергеечева в городской думе. Ранее он претендовал на пост мэра. Результаты довыборов по округу №5 опубликованы в ГАС «Выборы». «Результаты выборов по одномандатному (многомандатному) округу: Кравец Татьяна Викторовна (Единая Россия) — 502 голоса. Гатаулин Игорь Владимирович (КПРФ) — 135. Кайгородов Роман Евгеньевич (Справедливая Россия) — 94», — указано в сводной таблице. Представитель партии «Новые люди» Евгений Рыбин набрал 52 голоса. За кандидата от ЛДПР Татьяну Липатову проголосовали 35 человек. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области назвали лидера голосования на довыборах, которые прошли 24 апреля. В воскресенье в Курганской области прошли довыборы депутатов в органы местного самоуправления. Депутатов районных дум выбирали жители Белозерского, Звериноголовского, Каргапольского, Мишкинского, Мокроусвовского, Половинского, Частоозерского, Шадринского, Щучанского и Юргамышского муниципальных округов. В Кургане дополнительно выбирали депутата гордумы седьмого созыва по округу №5. В муниципальных округах было открыто 300 избирательных участков, в Кургане — 11 участков.