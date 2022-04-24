Силовики активно опрашивают нынешних чиновников администрации ЖД-района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Проверка силовиков в администрации Железнодорожного района Екатеринбурга связана с деятельностью бывшего замглавы района по потребительскому рынку Александра Злобина. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городскому главку полиции. По словам собеседника агентства, Злобину может грозить уголовное дело.

«Сотрудники [отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Екатеринбургу] изучают, как проводились аукционы на размещение объектов нестационарной торговли, должностную инструкцию Злобина, обстоятельства его увольнения. Вероятно, это приготовление к возбуждению уголовного дела», — поделился источник.

В пресс-службе УМВД корреспонденту обещали уточнить информацию по теме. Сам Александр Злобин в разговоре с корреспондентом сказал, что с ним представители УМВД пока не общались.

Злобин, несколько лет проработавший в статусе замглавы района, покинул городскую власть в ноябре прошлого года. Он считался человеком бывшего префекта Андрея Курочкина. Сначала источники URA.RU сообщили, что причиной отставки Злобина стало то, что в одном из аукционов на размещение киосков победила фирма, в числе учредителей которой был его сын Егор. Позднее в прокуратуре уточнили, что таких аукционов было семь, и надзорный орган внес представление мэру Алексею Орлову с требованием «устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции», то есть уволить чиновника.