24 апреля 2022

Бывшему топ-чиновнику Екатеринбурга грозит уголовное дело. Он покидал власть со скандалом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства А.В. Медведевым. Курган, депутат, чиновник, уходит, смена работы
Силовики активно опрашивают нынешних чиновников администрации ЖД-района Фото:

Проверка силовиков в администрации Железнодорожного района Екатеринбурга связана с деятельностью бывшего замглавы района по потребительскому рынку Александра Злобина. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городскому главку полиции. По словам собеседника агентства, Злобину может грозить уголовное дело.

«Сотрудники [отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Екатеринбургу] изучают, как проводились аукционы на размещение объектов нестационарной торговли, должностную инструкцию Злобина, обстоятельства его увольнения. Вероятно, это приготовление к возбуждению уголовного дела», — поделился источник.

В пресс-службе УМВД корреспонденту обещали уточнить информацию по теме. Сам Александр Злобин в разговоре с корреспондентом сказал, что с ним представители УМВД пока не общались.

Новость по теме
Силовики нагрянули с проверкой к главе района Екатеринбурга

Злобин, несколько лет проработавший в статусе замглавы района, покинул городскую власть в ноябре прошлого года. Он считался человеком бывшего префекта Андрея Курочкина. Сначала источники URA.RU сообщили, что причиной отставки Злобина стало то, что в одном из аукционов на размещение киосков победила фирма, в числе учредителей которой был его сын Егор. Позднее в прокуратуре уточнили, что таких аукционов было семь, и надзорный орган внес представление мэру Алексею Орлову с требованием «устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции», то есть уволить чиновника.

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Проверка силовиков в администрации Железнодорожного района Екатеринбурга связана с деятельностью бывшего замглавы района по потребительскому рынку Александра Злобина. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городскому главку полиции. По словам собеседника агентства, Злобину может грозить уголовное дело. «Сотрудники [отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Екатеринбургу] изучают, как проводились аукционы на размещение объектов нестационарной торговли, должностную инструкцию Злобина, обстоятельства его увольнения. Вероятно, это приготовление к возбуждению уголовного дела», — поделился источник. В пресс-службе УМВД корреспонденту обещали уточнить информацию по теме. Сам Александр Злобин в разговоре с корреспондентом сказал, что с ним представители УМВД пока не общались. Злобин, несколько лет проработавший в статусе замглавы района, покинул городскую власть в ноябре прошлого года. Он считался человеком бывшего префекта Андрея Курочкина. Сначала источники URA.RU сообщили, что причиной отставки Злобина стало то, что в одном из аукционов на размещение киосков победила фирма, в числе учредителей которой был его сын Егор. Позднее в прокуратуре уточнили, что таких аукционов было семь, и надзорный орган внес представление мэру Алексею Орлову с требованием «устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции», то есть уволить чиновника.
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