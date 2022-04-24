Бульвар и детские площадки ЯНАО вошли в число лучших в России

В реестр лучших практик, реализованных в 2021 году в России, вошли центральный бульвар в Ноябрьске и детские игровые площадки в Яр-Сале и Губкинском. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«Центральный бульвар в Ноябрьске и детские игровые площадки в Яр-Сале и Губкинском включены в федеральный реестр лучших практик, реализованных в 2021 году», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Минстрой России с 2017 года создает список лучших объектов для обмена опытом между регионами в сфере благоустройства.
В марте 2022 года шесть ямальских объектов национального проекта «Жилье и городская среда» стали победителями федерального конкурса, организованного министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. «Были отмечены парковые и пешеходные зоны в Яр-Сале, Ноябрьске, Муравленко, Новом Уренгое, Тарко-Сале, а также автоматическая система мониторинга использования дорожной снегоуборочной техники в Салехарде», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что Минстрой РФ заинтересовали теплые остановки в ЯНАО. Замдиректора департамента стратегических проектов Минстроя России Юлия Талалайкина положительно оценила данные объекты.
В реестр лучших практик, реализованных в 2021 году в России, вошли центральный бульвар в Ноябрьске и детские игровые площадки в Яр-Сале и Губкинском. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Центральный бульвар в Ноябрьске и детские игровые площадки в Яр-Сале и Губкинском включены в федеральный реестр лучших практик, реализованных в 2021 году», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Минстрой России с 2017 года создает список лучших объектов для обмена опытом между регионами в сфере благоустройства. В марте 2022 года шесть ямальских объектов национального проекта «Жилье и городская среда» стали победителями федерального конкурса, организованного министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. «Были отмечены парковые и пешеходные зоны в Яр-Сале, Ноябрьске, Муравленко, Новом Уренгое, Тарко-Сале, а также автоматическая система мониторинга использования дорожной снегоуборочной техники в Салехарде», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что Минстрой РФ заинтересовали теплые остановки в ЯНАО. Замдиректора департамента стратегических проектов Минстроя России Юлия Талалайкина положительно оценила данные объекты.