Росавиация нашла способ выполнять международные перелеты

Российские авиакомпании смогут передавать допуск к международным перелетам другим перевозчикам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Росавиация утвердила временный алгоритм, позволяющий перевозчикам передавать допуск к выполнению международных воздушных перевозок. Об этом сообщает пресс-служба федерального агентства воздушного транспорта.

«Межведомственной комиссией по допуску перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов утвержден временный алгоритм принятия решений Комиссии о временной передаче допуска к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов от одного перевозчика другому перевозчику», — говорится в сообщении пресс-службы Росавиации. Отмечается, что алгоритм будет действовать до снятия ограничений.

В сообщении поясняется, что алгоритм был разработан для повышения транспортной доступности и мобильности россиян. «А также для сохранения „воздушных коридоров“ между Россией и иностранными государствами в период действия ограничительных мер, введенных иностранными государствами по политическим мотивам», — резюмирует пресс-служба федерального агентства воздушного транспорта.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В ответ страны Запада ввели санкции, в том числе страны Евросоюза запретили российским самолетам летать в европейском небе. Росавиация ответила встречным закрытием воздушного пространства РФ для 36 стран.

В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами

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