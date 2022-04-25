Азербайджан отказался платить за российский газ в рублях

Ранее в СМИ появилась информация, что Азербайджан готов платить за российский газ в рублях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Государственная нефтегазовая компания Азербайджана SOCAR отказалась платить за российский газ в рублях. В корпорации отметили, что сообщения СМИ о том, что Баку согласился на ультиматум президента РФ Владимира Путина, не соответствует действительности.

«В СМИ в понедельник была распространена информация, что Азербайджанская Республика будет оплачивать в рублях стоимость газа, импортируемого из России. Эта информация не отражает действительности», — приводит заявление SOCAR «Интерфакс».

Россия поставляет газ в Азербайджан в рамках договора о сезонном обмене топливом. Он был подписан в июле 2021 года между компаниями «Азерконтракт» и «Газпром». Соглашение действует до 2023 года. Согласно договору, Азербайджан должен поставлять газ в Россию летом, после чего Россия обязана экспортировать аналогичный объем топлива зимой.

Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар заявил, что власти Армении и Азербайджана согласились платить за российские товары в рублях. По его словам, около уже сейчас 30% всей торговли между Москвой и Баку осуществляется в рублях.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Страны G7 и лидеры Евросоюза заявили, что не будут этого делать. Путин сообщил, что в таком случае Россия прекратит поставки газа, пишет «Национальная служба новостей».

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