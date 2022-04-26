Засевшие на «Азовстали» боевики попросили отпустить их в Турцию

Боевики на «Азовстали» не доверяют Киеву, заявил Денис Пушилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Националисты, забаррикадировавшиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, попросили отпустить их в Турцию. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Остающиеся на „Азовстали“ украинские силовики не доверяют Киеву. Они просят об эвакуации в Турцию», — передает ТАСС слова Пушилина.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». В Минобороны РФ заявили, что обстановка в городе нормализовалась, пишет RT.

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