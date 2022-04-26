Якушев оценил туристический потенциал УрФО

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Река Чусовая в селе Слобода. Свердловская область, лето, река чусовая, природа урала, природа, внутренний туризм, деревня каменка
Полпред отметил уникальность мест для отдыха в УрФО Фото:

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев сообщил, что туристический потенциал УрФО в условиях санкций имеет безграничные возможности, которые необходимо правильно использовать. Об этом он заявил на пресс-конференции 26 апреля, передает корреспондент URA.RU.

«Мы получили огромное окно возможностей для развития внутреннего туризма. Вся инфраструктура должна взбодрится, привлекать инвестиции. У нас есть что показать, необходимо подтянуть сервисы и чтобы не обдирали туристов», — отметил Якушев.

По словам полпреда, туризм в УрФО может предложить путешественникам уникальные места. На нашей территории находятся горы и траворосы, красоты Северного Урала (ЯНАО), охотничьи и рыболовные угодья тайги, стойбища хантов (ХМАО).

«Возьмите Тобольск (Тюменская область) — жемчужина Сибири. Курган становится благоустроенным купеческим городом. Приехав в Челябинск и Екатеринбург путешественник увидит города с приличной инфраструктурой и хорошими гостиницами. В УрФО есть что посмотреть и где отдохнуть», — считает полпред.

Ранее Якушев рассказал, что активно заработал кешбэк за детские путевки. Этой мерой поддержки семей воспользовалось большое количество людей. В УрФО в этой программе участвуют 118 организаций.

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Полпред президента в УрФО Владимир Якушев сообщил, что туристический потенциал УрФО в условиях санкций имеет безграничные возможности, которые необходимо правильно использовать. Об этом он заявил на пресс-конференции 26 апреля, передает корреспондент URA.RU. «Мы получили огромное окно возможностей для развития внутреннего туризма. Вся инфраструктура должна взбодрится, привлекать инвестиции. У нас есть что показать, необходимо подтянуть сервисы и чтобы не обдирали туристов», — отметил Якушев. По словам полпреда, туризм в УрФО может предложить путешественникам уникальные места. На нашей территории находятся горы и траворосы, красоты Северного Урала (ЯНАО), охотничьи и рыболовные угодья тайги, стойбища хантов (ХМАО). «Возьмите Тобольск (Тюменская область) — жемчужина Сибири. Курган становится благоустроенным купеческим городом. Приехав в Челябинск и Екатеринбург путешественник увидит города с приличной инфраструктурой и хорошими гостиницами. В УрФО есть что посмотреть и где отдохнуть», — считает полпред. Ранее Якушев рассказал, что активно заработал кешбэк за детские путевки. Этой мерой поддержки семей воспользовалось большое количество людей. В УрФО в этой программе участвуют 118 организаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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