Якушев оценил туристический потенциал УрФО

26 апреля 2022 в 12:44 Размер текста - 17 +

Полпред отметил уникальность мест для отдыха в УрФО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полпред президента в УрФО Владимир Якушев сообщил, что туристический потенциал УрФО в условиях санкций имеет безграничные возможности, которые необходимо правильно использовать. Об этом он заявил на пресс-конференции 26 апреля, передает корреспондент URA.RU. «Мы получили огромное окно возможностей для развития внутреннего туризма. Вся инфраструктура должна взбодрится, привлекать инвестиции. У нас есть что показать, необходимо подтянуть сервисы и чтобы не обдирали туристов», — отметил Якушев. По словам полпреда, туризм в УрФО может предложить путешественникам уникальные места. На нашей территории находятся горы и траворосы, красоты Северного Урала (ЯНАО), охотничьи и рыболовные угодья тайги, стойбища хантов (ХМАО). «Возьмите Тобольск (Тюменская область) — жемчужина Сибири. Курган становится благоустроенным купеческим городом. Приехав в Челябинск и Екатеринбург путешественник увидит города с приличной инфраструктурой и хорошими гостиницами. В УрФО есть что посмотреть и где отдохнуть», — считает полпред. Ранее Якушев рассказал, что активно заработал кешбэк за детские путевки. Этой мерой поддержки семей воспользовалось большое количество людей. В УрФО в этой программе участвуют 118 организаций. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев сообщил, что туристический потенциал УрФО в условиях санкций имеет безграничные возможности, которые необходимо правильно использовать. Об этом он заявил на пресс-конференции 26 апреля, передает корреспондент URA.RU. «Мы получили огромное окно возможностей для развития внутреннего туризма. Вся инфраструктура должна взбодрится, привлекать инвестиции. У нас есть что показать, необходимо подтянуть сервисы и чтобы не обдирали туристов», — отметил Якушев. По словам полпреда, туризм в УрФО может предложить путешественникам уникальные места. На нашей территории находятся горы и траворосы, красоты Северного Урала (ЯНАО), охотничьи и рыболовные угодья тайги, стойбища хантов (ХМАО). «Возьмите Тобольск (Тюменская область) — жемчужина Сибири. Курган становится благоустроенным купеческим городом. Приехав в Челябинск и Екатеринбург путешественник увидит города с приличной инфраструктурой и хорошими гостиницами. В УрФО есть что посмотреть и где отдохнуть», — считает полпред. Ранее Якушев рассказал, что активно заработал кешбэк за детские путевки. Этой мерой поддержки семей воспользовалось большое количество людей. В УрФО в этой программе участвуют 118 организаций.