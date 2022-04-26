В Кремле отреагировали на обострение в Приднестровье

26 апреля 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Поступающие из Приднестровья новости вызывают обеспокоенность, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Приднестровье Россия с беспокойством наблюдает за обострением ситуации в Приднестровье. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Контактов не планируется. Единственное, мы внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Новости, которые поступают, вызывают обеспокоенность», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. 26 апреля в МВД Приднестровья сообщили, что в районе населенного пункта Маяк были взорваны две вышки связи, транслирующие российское радио, пишет RT. СМИ сообщили, что также был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя. В стране установлен красный уровень террористической опасности. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Россия с беспокойством наблюдает за обострением ситуации в Приднестровье. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Контактов не планируется. Единственное, мы внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Новости, которые поступают, вызывают обеспокоенность», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. 26 апреля в МВД Приднестровья сообщили, что в районе населенного пункта Маяк были взорваны две вышки связи, транслирующие российское радио, пишет RT. СМИ сообщили, что также был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя. В стране установлен красный уровень террористической опасности.