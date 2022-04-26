В Кремле отреагировали на обострение в Приднестровье

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Поступающие из Приднестровья новости вызывают обеспокоенность, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Приднестровье

Россия с беспокойством наблюдает за обострением ситуации в Приднестровье. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Контактов не планируется. Единственное, мы внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Новости, которые поступают, вызывают обеспокоенность», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. 26 апреля в МВД Приднестровья сообщили, что в районе населенного пункта Маяк были взорваны две вышки связи, транслирующие российское радио, пишет RT. СМИ сообщили, что также был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя. В стране установлен красный уровень террористической опасности.

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Россия с беспокойством наблюдает за обострением ситуации в Приднестровье. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Контактов не планируется. Единственное, мы внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Новости, которые поступают, вызывают обеспокоенность», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. 26 апреля в МВД Приднестровья сообщили, что в районе населенного пункта Маяк были взорваны две вышки связи, транслирующие российское радио, пишет RT. СМИ сообщили, что также был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя. В стране установлен красный уровень террористической опасности.
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