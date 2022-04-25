Мэрия из ЯНАО заставит тюменскую компанию избавиться от свалки

Тюменскую компанию намериваются обязать убрать строительный мусор с участка промзоны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация города Лабытнанги (ЯНАО) подала иск в суд с намерением обязать Тюменскую компанию ООО «ПСК-Недвижимость» убрать строительный мусор на одном из участков промзоны. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда.

Администрация города Лабытнанги обратилась в арбитражный суд Ямало Ненецкого автономного округа с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ПСК-Недвижимость» об обязании освободить территорию, государственная собственность на которую не разграничена городского округа города Лабытнанги ЯНАО», — говориться в тексте судебного определения.

Мэрия прости суд обязать компанию очистила два участка на улице Бованенко от навалов грунта, строительного мусора, обломков железобетонных изделий, арматуры и деревянных изделий. Площадь загрязненной территории составляет 240 кв. м. Это уже не первое судебное разбирательство между администраций и ООО «ПСК-Недвижимость». Так в 2021 году организация проиграла суд и должна была убрать строительный мусор с указанных участков.

«Задача Администрации — обеспечить порядок на городских территориях», — сообщили URA.RU в администрации города Лабытнанги.

Агентство не смогло получить комментарий у ООО «ПСК-Недвижимость». На звонки по известным агентству номерам ни кто не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Лабытнанги пожаловались, что в городе появился запах гари с площадки временного размещения бытовых отходов. Как сообщили URA.RU в мэрии Лабытнанги, на площадке произошло тление мусора, но открытого горения не было.

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