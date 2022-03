Роскомнадзор объяснил, почему заблокировал It’s My City

28 марта 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

Роскомнадзор официально подтвердил, что ограничил доступ к изданию «It`s my city» из-за публикации заведомо ложной информации о действиях армии РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщили представители ведомства. «На указанном ресурсе размещались материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции на Украине», — говорится в официальном сообщении от Роскомнадзора. Российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации (ст. 207.3 УК РФ). Также подчеркивается, что доступ к ресурсу itsmycity.ru ограничен по требованию Генеральной прокуратуры России. Ранее главный редактор It`s my city Иван Рублев сообщил, что Роскомнадзор заблокировал сайт в связи с распространением недостоверной информации о спецоперации на Украине. Из-за какого конкретно материала случилась блокировка, редакции пока не известно. Владелец It’s My City Дмитрий Колезев уехал из России, после того, как 24 февраля Россия объявил о начале спецоперации на Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах есть подтверждения, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.