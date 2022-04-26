26 апреля 2022

В Белгороде прогремели взрывы

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В Белгороде прогремели взрывы, сообщил губернатор Гладков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ночью в Белгороде прогремели звуки, напоминающие взрывы. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Приблизительно в 3:35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв <…> Пока писал данное сообщение, прозвучало еще три взрыва», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, пока ни одна дежурная служба города и области не выяснила точную причину этого звука. «Поиск продолжается, результаты сразу сообщу», — заключил глава региона.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По заявлению президента РФ Владимира Путина, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса от действий националистов и геноцида со стороны киевского режима. В ходе спецоперации со стороны Украины неоднократно обстреливались приграничные российские территории. Так, накануне снаряд, прилетевший с территории Украины, разорвался в селе Отрадном под Белгородом. В этот же день в Белгородской области под обстрелом ВСУ оказалось приграничное селение Головчино.

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Ночью в Белгороде прогремели звуки, напоминающие взрывы. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Приблизительно в 3:35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв <…> Пока писал данное сообщение, прозвучало еще три взрыва», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, пока ни одна дежурная служба города и области не выяснила точную причину этого звука. «Поиск продолжается, результаты сразу сообщу», — заключил глава региона. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По заявлению президента РФ Владимира Путина, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса от действий националистов и геноцида со стороны киевского режима. В ходе спецоперации со стороны Украины неоднократно обстреливались приграничные российские территории. Так, накануне снаряд, прилетевший с территории Украины, разорвался в селе Отрадном под Белгородом. В этот же день в Белгородской области под обстрелом ВСУ оказалось приграничное селение Головчино.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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