В Кремле ответили на заявление главы ЕК о «шантаже газом РФ»

Прекращение поставок газа в страны Евросоюза, среди которых Польша и Болгария, не является «неприемлемым». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прекращение поставок газа в страны Евросоюза неоправданно и неприемлемо. «Заявление является очередной попыткой России использовать газ в качестве инструмента шантажа. Это неоправданно и неприемлемо», — сказала она.
«Это не шантаж. Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов своим потребителям, а также остается приверженной своим обязательствам по контрактам. Условия, которые были зафиксированы в указе президента, имеются в виду новая методика оплаты, необходимость ее была вызвана беспрецедентными недружественными шагами в экономике и в финансовом секторе в отношении нас», — сообщил Дмитрий Песков журналистам во время конференц-колла.
Представитель Кремля заявил, что РФ заблокировали, заставив перейти к решительным действиям. «Говоря по-русски, у нас украли значительную сумму резервов, и это потребовало перехода на новую систему оплаты. Поэтому ни о каком шатнтаже речь не идет», — подытожил он.
Польские СМИ ранее сообщили, что Россия приостановила поставки газа в страну. Перед этим представитель польского правительства заявил, что Варшава не станет платить за газ в рублях. Указ о платежах в российской валюте ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Это касается государств, признанных недружественными. «Газпром» не подтвердил остановку поставок газа в Польшу.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.
Прекращение поставок газа в страны Евросоюза, среди которых Польша и Болгария, не является «неприемлемым». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прекращение поставок газа в страны Евросоюза неоправданно и неприемлемо. «Заявление является очередной попыткой России использовать газ в качестве инструмента шантажа. Это неоправданно и неприемлемо», — сказала она. «Это не шантаж. Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов своим потребителям, а также остается приверженной своим обязательствам по контрактам. Условия, которые были зафиксированы в указе президента, имеются в виду новая методика оплаты, необходимость ее была вызвана беспрецедентными недружественными шагами в экономике и в финансовом секторе в отношении нас», — сообщил Дмитрий Песков журналистам во время конференц-колла. Представитель Кремля заявил, что РФ заблокировали, заставив перейти к решительным действиям. «Говоря по-русски, у нас украли значительную сумму резервов, и это потребовало перехода на новую систему оплаты. Поэтому ни о каком шатнтаже речь не идет», — подытожил он. Польские СМИ ранее сообщили, что Россия приостановила поставки газа в страну. Перед этим представитель польского правительства заявил, что Варшава не станет платить за газ в рублях. Указ о платежах в российской валюте ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Это касается государств, признанных недружественными. «Газпром» не подтвердил остановку поставок газа в Польшу.