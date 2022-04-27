В Кремле ответили на заявление главы ЕК о «шантаже газом РФ»

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков ответил на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Фото:
новость из сюжета
Россия отказалась продавать газ за валюту

Прекращение поставок газа в страны Евросоюза, среди которых Польша и Болгария, не является «неприемлемым». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прекращение поставок газа в страны Евросоюза неоправданно и неприемлемо. «Заявление является очередной попыткой России использовать газ в качестве инструмента шантажа. Это неоправданно и неприемлемо», — сказала она.

«Это не шантаж. Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов своим потребителям, а также остается приверженной своим обязательствам по контрактам. Условия, которые были зафиксированы в указе президента, имеются в виду новая методика оплаты, необходимость ее была вызвана беспрецедентными недружественными шагами в экономике и в финансовом секторе в отношении нас», — сообщил Дмитрий Песков журналистам во время конференц-колла.

Представитель Кремля заявил, что РФ заблокировали, заставив перейти к решительным действиям. «Говоря по-русски, у нас украли значительную сумму резервов, и это потребовало перехода на новую систему оплаты. Поэтому ни о каком шатнтаже речь не идет», — подытожил он.

Польские СМИ ранее сообщили, что Россия приостановила поставки газа в страну. Перед этим представитель польского правительства заявил, что Варшава не станет платить за газ в рублях. Указ о платежах в российской валюте ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Это касается государств, признанных недружественными. «Газпром» не подтвердил остановку поставок газа в Польшу.

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Прекращение поставок газа в страны Евросоюза, среди которых Польша и Болгария, не является «неприемлемым». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прекращение поставок газа в страны Евросоюза неоправданно и неприемлемо. «Заявление является очередной попыткой России использовать газ в качестве инструмента шантажа. Это неоправданно и неприемлемо», — сказала она. «Это не шантаж. Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов своим потребителям, а также остается приверженной своим обязательствам по контрактам. Условия, которые были зафиксированы в указе президента, имеются в виду новая методика оплаты, необходимость ее была вызвана беспрецедентными недружественными шагами в экономике и в финансовом секторе в отношении нас», — сообщил Дмитрий Песков журналистам во время конференц-колла. Представитель Кремля заявил, что РФ заблокировали, заставив перейти к решительным действиям. «Говоря по-русски, у нас украли значительную сумму резервов, и это потребовало перехода на новую систему оплаты. Поэтому ни о каком шатнтаже речь не идет», — подытожил он. Польские СМИ ранее сообщили, что Россия приостановила поставки газа в страну. Перед этим представитель польского правительства заявил, что Варшава не станет платить за газ в рублях. Указ о платежах в российской валюте ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Это касается государств, признанных недружественными. «Газпром» не подтвердил остановку поставок газа в Польшу.
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