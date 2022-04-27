МИД Приднестровья: за взрывами в селе Колбасна стоит Украина

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В МИД республики обвинили Украину в нападении на село Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Приднестровье

По данным Министерства иностранных дел Приднестровья, за взрывами в селе Колбасна стоит Киев. После совершения террористических атак в республике организаторы выехали на территорию Украины.

Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. 26 апреля в МВД Приднестровья сообщили, что в районе населенного пункта Маяк были взорваны две вышки связи, транслирующие российское радио, пишет RT. СМИ сообщили, что также был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя. В стране установлен красный уровень террористической опасности.

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По данным Министерства иностранных дел Приднестровья, за взрывами в селе Колбасна стоит Киев. После совершения террористических атак в республике организаторы выехали на территорию Украины. Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. 26 апреля в МВД Приднестровья сообщили, что в районе населенного пункта Маяк были взорваны две вышки связи, транслирующие российское радио, пишет RT. СМИ сообщили, что также был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя. В стране установлен красный уровень террористической опасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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