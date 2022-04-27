МИД Приднестровья: за взрывами в селе Колбасна стоит Украина

В МИД республики обвинили Украину в нападении на село
новость из сюжетаОбострение конфликта в Приднестровье
По данным Министерства иностранных дел Приднестровья, за взрывами в селе Колбасна стоит Киев. После совершения террористических атак в республике организаторы выехали на территорию Украины.
Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. 26 апреля в МВД Приднестровья сообщили, что в районе населенного пункта Маяк были взорваны две вышки связи, транслирующие российское радио, пишет RT. СМИ сообщили, что также был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя. В стране установлен красный уровень террористической опасности.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на