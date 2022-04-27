Фирма «Имущественный центр» (ООО «ИЦ»), контролируемая семьей экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, будет ликвидирована. Это следует из данных сервиса СБИС. Ранее компанией управлял сводный брат бывшего главы региона Дмитрий Кравченко, а собственником являлась фирма на Кипре.
Изначально ООО «ИЦ» принадлежало фирме «Новатек», входившей в группу «Синай» Дубровских. В июне 2014 года, когда Дубровский-старший уже стал губернатором, 99% доли «ИЦ» отошли к «ВАЛОГАНО ЛИМИТЕД» (Кипр). У сына главы региона, Александра Дубровского, остался 1%. Но месяц спустя и он перешел в собственность компании, которую в августе возглавил Кравченко. Кроме того, в июле того же года часть активов «Синая», принадлежавших Дубровским, переоформили на доверенных лиц.
В марте 2022 года, согласно ЕГРЮЛ, вместо Кравченко директором «Имущественного центра» стала Татьяна Радюкевич. Несколько дней спустя из состава учредителей компании вышла кипрская фирма.
Фирма «Имущественный центр» (ООО «ИЦ»), контролируемая семьей экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, будет ликвидирована. Это следует из данных сервиса СБИС. Ранее компанией управлял сводный брат бывшего главы региона Дмитрий Кравченко, а собственником являлась фирма на Кипре. Изначально ООО «ИЦ» принадлежало фирме «Новатек», входившей в группу «Синай» Дубровских. В июне 2014 года, когда Дубровский-старший уже стал губернатором, 99% доли «ИЦ» отошли к «ВАЛОГАНО ЛИМИТЕД» (Кипр). У сына главы региона, Александра Дубровского, остался 1%. Но месяц спустя и он перешел в собственность компании, которую в августе возглавил Кравченко. Кроме того, в июле того же года часть активов «Синая», принадлежавших Дубровским, переоформили на доверенных лиц. В марте 2022 года, согласно ЕГРЮЛ, вместо Кравченко директором «Имущественного центра» стала Татьяна Радюкевич. Несколько дней спустя из состава учредителей компании вышла кипрская фирма.