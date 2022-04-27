27 апреля 2022

Семья челябинского экс-губернатора избавляется от актива на Кипре. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие выставки Анжелы Шефер и Сергея Александрова. Челябинск, портрет, дубровский борис
Семья Бориса Дубровского переформатирует свою бизнес-империю Фото:

Фирма «Имущественный центр» (ООО «ИЦ»), контролируемая семьей экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, будет ликвидирована. Это следует из данных сервиса СБИС. Ранее компанией управлял сводный брат бывшего главы региона Дмитрий Кравченко, а собственником являлась фирма на Кипре.

Изначально ООО «ИЦ» принадлежало фирме «Новатек», входившей в группу «Синай» Дубровских. В июне 2014 года, когда Дубровский-старший уже стал губернатором, 99% доли «ИЦ» отошли к «ВАЛОГАНО ЛИМИТЕД» (Кипр). У сына главы региона, Александра Дубровского, остался 1%. Но месяц спустя и он перешел в собственность компании, которую в августе возглавил Кравченко. Кроме того, в июле того же года часть активов «Синая», принадлежавших Дубровским, переоформили на доверенных лиц.

В марте 2022 года, согласно ЕГРЮЛ, вместо Кравченко директором «Имущественного центра» стала Татьяна Радюкевич. Несколько дней спустя из состава учредителей компании вышла кипрская фирма.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог».

Фирма «Имущественный центр» (ООО «ИЦ»), контролируемая семьей экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, будет ликвидирована. Это следует из данных сервиса СБИС. Ранее компанией управлял сводный брат бывшего главы региона Дмитрий Кравченко, а собственником являлась фирма на Кипре. Изначально ООО «ИЦ» принадлежало фирме «Новатек», входившей в группу «Синай» Дубровских. В июне 2014 года, когда Дубровский-старший уже стал губернатором, 99% доли «ИЦ» отошли к «ВАЛОГАНО ЛИМИТЕД» (Кипр). У сына главы региона, Александра Дубровского, остался 1%. Но месяц спустя и он перешел в собственность компании, которую в августе возглавил Кравченко. Кроме того, в июле того же года часть активов «Синая», принадлежавших Дубровским, переоформили на доверенных лиц. В марте 2022 года, согласно ЕГРЮЛ, вместо Кравченко директором «Имущественного центра» стала Татьяна Радюкевич. Несколько дней спустя из состава учредителей компании вышла кипрская фирма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...