Мэрия Кургана сэкономила на ремонте моста в ущерб безопасности

Из-за особенности Некрасовского моста во время его реконструкции по закону нужно выполнить дополнительное условие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на Некрасовском мосту во время реконструкции для соблюдения требований антитеррористической безопасности нужно установить видеокамеры, но в контракте этого пункта нет. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с городскими властями.

«В Кургане мэрия при ремонте Некрасовского моста сэкономила на безопасности. Согласно федеральному закону об антитеррористической безопасности, мосты, длина которых более 100 метров, должны быть оснащены камерами наружного наблюдения и пунктом наблюдения для охраны. Сейчас самое время привести мост в соответствие с нормами безопасности, но в контракте на ремонт этого пункта нет. Когда чиновники планируют это внедрить — непонятно», — рассказал источник.

По словам источника, путепровод относится к объектам транспортной инфраструктуры III категории. В распоряжении редакции находится документ, подтверждающий эту категорию. В 14 пункте Постановления Правительства РФ от 21 декабря 2020 г. N 2201 указано, что на таких объектах должны быть установлены системы видеонаблюдения. Также, по его словам, по той же причине камеры нужно было установить на мосту ЖБИ.

URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу городской мэрии. На момент написания новости, ответ не был получен. Гендиректор компании «Альфа Строй», отвечающей за ремонт моста, Дмитрий Бабич посоветовал URA.RU обратиться в его компанию по общему номеру телефона. На момент написания новости, по этому номеру дозвониться не удалось.

Ранее представители мэрии были недовольны темпами ремонта Некрасовского моста. Реконструкция стоимостью 55 млн рублей должна завершиться до 15 октября.

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