В Белгородской области сработала система ПВО

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Иван Брызгалин.
Жители Белгородской области в соцсетях сообщили о работе ПВО в 00:50 (мск). Эту информацию подтвердил «Известиям» представитель местных властей Иван Брызгалин.
Ранее сообщалось, что в село под Белгородом прилетел снаряд из Украины. Ночью 27 апреля также сообщалось о взрывах.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. По его словам, ее главными целями являются денацификация, демилитаризация и помощь республикам Донбасса. В ДНР и ЛНР жалуются на продолжающиеся обстрелы мирных жителей из систем залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал».
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