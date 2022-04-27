В Белгородской области сработала система ПВО 28 апреля 2022 в 03:59 Размер текста - 17 + Иван Брызгалин подтвердил работу ПВО в Белгородской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Иван Брызгалин. Жители Белгородской области в соцсетях сообщили о работе ПВО в 00:50 (мск). Эту информацию подтвердил «Известиям» представитель местных властей Иван Брызгалин. Ранее сообщалось, что в село под Белгородом прилетел снаряд из Украины. Ночью 27 апреля также сообщалось о взрывах. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. По его словам, ее главными целями являются денацификация, демилитаризация и помощь республикам Донбасса. В ДНР и ЛНР жалуются на продолжающиеся обстрелы мирных жителей из систем залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Иван Брызгалин. Жители Белгородской области в соцсетях сообщили о работе ПВО в 00:50 (мск). Эту информацию подтвердил «Известиям» представитель местных властей Иван Брызгалин. Ранее сообщалось, что в село под Белгородом прилетел снаряд из Украины. Ночью 27 апреля также сообщалось о взрывах. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. По его словам, ее главными целями являются денацификация, демилитаризация и помощь республикам Донбасса. В ДНР и ЛНР жалуются на продолжающиеся обстрелы мирных жителей из систем залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям