27 апреля 2022

В Белгородской области сработала система ПВО

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Иван Брызгалин подтвердил работу ПВО в Белгородской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Иван Брызгалин.

Жители Белгородской области в соцсетях сообщили о работе ПВО в 00:50 (мск). Эту информацию подтвердил «Известиям» представитель местных властей Иван Брызгалин.

Ранее сообщалось, что в село под Белгородом прилетел снаряд из Украины. Ночью 27 апреля также сообщалось о взрывах.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. По его словам, ее главными целями являются денацификация, демилитаризация и помощь республикам Донбасса. В ДНР и ЛНР жалуются на продолжающиеся обстрелы мирных жителей из систем залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал».

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В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Иван Брызгалин. Жители Белгородской области в соцсетях сообщили о работе ПВО в 00:50 (мск). Эту информацию подтвердил «Известиям» представитель местных властей Иван Брызгалин. Ранее сообщалось, что в село под Белгородом прилетел снаряд из Украины. Ночью 27 апреля также сообщалось о взрывах. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. По его словам, ее главными целями являются денацификация, демилитаризация и помощь республикам Донбасса. В ДНР и ЛНР жалуются на продолжающиеся обстрелы мирных жителей из систем залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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