Алжир готов разорвать контракт с Испанией на поставки газа

28 апреля 2022 в 04:14 Размер текста - 17 +

Алжир пригрозил разорвать контракт на поставки газа Испании Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Алжир считает возможным разорвать контракт с Испанией на поставки газа, если там запустят реверс топлива. Об этом заявили в Министерстве энергетики арабской страны. «[Поставка] любого количества алжирского газа, экспортируемого Испании, но направленное не стороне, указанной в контракте, будет считаться нарушением контрактных обязательств. Это может привести к разрыву контракта между алжирской Sonatrach и испанскими клиентами», — сообщили в Министерстве Алжира. США, страны ЕС и ряд других государств ввели против России масштабные экономические санкции из-за российской спецоперации на Украине. Глава государства подчеркнул, что мера оказалась вынужденной и необходимой для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В ответ на введенные санкции против России президент Владимир Путин решил, что страна будет продавать газ недружественным странам только за рубли. Так он отреагировал на действия США и Евросоюза, которые объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией. Тогда Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти из РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это шантажом со стороны ЕС. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Алжир считает возможным разорвать контракт с Испанией на поставки газа, если там запустят реверс топлива. Об этом заявили в Министерстве энергетики арабской страны. «[Поставка] любого количества алжирского газа, экспортируемого Испании, но направленное не стороне, указанной в контракте, будет считаться нарушением контрактных обязательств. Это может привести к разрыву контракта между алжирской Sonatrach и испанскими клиентами», — сообщили в Министерстве Алжира. США, страны ЕС и ряд других государств ввели против России масштабные экономические санкции из-за российской спецоперации на Украине. Глава государства подчеркнул, что мера оказалась вынужденной и необходимой для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В ответ на введенные санкции против России президент Владимир Путин решил, что страна будет продавать газ недружественным странам только за рубли. Так он отреагировал на действия США и Евросоюза, которые объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией. Тогда Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти из РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это шантажом со стороны ЕС.