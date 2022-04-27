Губернатор Моор: в Тюменской области снизились цены на продукты

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о стабилизации ситуации на потребительском рынке Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Тюменской области зафиксировано снижение цен на капусту, куриные яйца, соль, пшеничную муку, хлебобулочные изделия, крупы и макароны. Об этом по результатам заседания президиума штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций заявил губернатор региона Александр Моор. Его слова приводит telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.

«На минувшей неделе зафиксировано снижение цен на капусту, куриное яйцо, соль, пшеничную муку. Ситуация на потребительском рынке стабильная: сахар, соль, крупы, растительное масло имеются во всех магазинах федеральных торговых сетей. При этом, объемы поставок и запасы товаров продолжают увеличиваться», — сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области со ссылкой на слова губернатора региона.

Там добавили, что, несмотря на санкции, в Тюменской области нет случаев приостановки строительства жилых домов, а все строящиеся социальные и инфраструктурные объекты планируется сдать в заявленные сроки. По словам Моора, численность безработных в регионе в настоящее время — самая низкая за последние восемь лет.

Страны ЕС и США ввели санкции против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что с помощью различных ограничений хотят нанести максимальный урон по экономическому, социальному и гуманитарному секторам РФ. Президент Российской Федерации Владимир Путин сравнил подобные шаги с агрессией.

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