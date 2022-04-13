Из ЯНАО в Донбасс отправят десятки тонн гуманитарного груза

Всего на площадках «Единой России» собрано 92 тонны гуманитарного груза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Депутаты окружного отделения политической партии «Единая Россия» готовятся отправить 20 тонн гуманитарной помощи беженцам с Донбасса, которую ямальцы собирали в шести населенных пунктах ЯНАО. Об этом сообщается на региональном сайте партии.

«Всего к отправке региональное отделение „Единой России“ готовит 20 тонн. В этот объем вошли вещи и товары первой необходимости от жителей Приуральского и Ямальского районов, Лабытнанги, а также столицы округа. Для людей, размещенных в российских пунктах временного размещения, северяне принесли продукты, средства личной гигиены, детские игрушки и канцелярию», — говорится в сообщении.

Первый этап погрузки стартовал в Салехарде. Машина отправилась на дозагрузку в Новый Уренгой и Ноябрьск. В пункт назначения груз должен прибыть к концу следующей недели. Это уже пятая фура с гуманитарной помощью для беженцев с Донбасса.

«Мы отправляем третий гуманитарный рейс в помощь жителям Донбасса. Таким образом, с начала спецоперации на Украине на наших площадках „Единой России“ уже собрано 92 тонны гуманитарного груза. Также хочу отметить, благодаря совместным усилиям партии и неравнодушных россиян, удалось снизить потребность в некоторых продуктах. Например, в Мариуполь больше не завозят хлеб, местную хлебопекарню обеспечили мукой, дрожжами и солью, предприятие вышло на собственное производство. Сбор гуманитарной помощи в нашем регионе продолжается», — передает пресс-служба партии слова руководителя исполкома реготделения Анастасии Казанцевой.

Ранее сообщалось, что из ЯНАО отправили гумпомощь для беженцев из ДНР и ЛНР, которые находятся в Крыму. Тогда жители округа собрали 37 тонн гуманитарной помощи. Жителей Донбасса эвакуировали на территорию России из-за вынужденной спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации страны. Власти государства подчеркнули, что действия со стороны России не несут оккупационных целей. Территории ДНР и ЛНР подвергались обстрелам со стороны Украины на протяжении восьми лет.

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