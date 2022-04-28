Курганцы выступят на «Поле чудес»

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Торжественный прием врио Губернатора Курганской области В.М. Шумкова, посвященный Дню российской печати, народный ансамбль
Художественный руководитель ансамбля «Цветень» Станислав Белинский рассказал о выступлении на «Поле чудес» Фото:

Заслуженный коллектив России, ансамбль «Цветень» из Курганской области выступит в эфире шоу «Поле чудес». Выпуск программы с участием курганцев выйдет 29 апреля, говорится в официальной группе коллектива в соцсети «ВКонтакте».

«В эту пятницу, 29 апреля на Первом канале открываем легендарное шоу „Поле чудес“», — подписали участники ансамбля совместную фотографию с ведущим капитал-шоу Леонидом Якубовичем. В группе музыкального коллектива указано, съемки проходили в начале апреля.

Художественный руководитель «Цветеня» Станислав Белинский уточнил, на съемки их пригласили редакторы. «Это наше второе участие в качестве коллектива, открывающего шоу. До этого мы там выступали в 2019 году», — поделился с URA.RU Белинский.

Ранее URA.RU писало, что заслуженный коллектив России, ансамбль «Цветень» уехал в Казахстан. В соседней республике артисты дадут несколько концертов. Курганский коллектив также принимал участие в шоу телеканала НТВ «Страна талантов». Представителей ансамбля пригласили на ток-шоу «Привет, Андрей!», которое выходит на телеканале «Россия 1». Выпуск вышел в эфир в январе.

Курганский ансамбль «Цветень» откроет шоу «Поле чудес»
Фото:
Съемки нового выпуска программы прошли в начале апреля
Фото:

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Заслуженный коллектив России, ансамбль «Цветень» из Курганской области выступит в эфире шоу «Поле чудес». Выпуск программы с участием курганцев выйдет 29 апреля, говорится в официальной группе коллектива в соцсети «ВКонтакте». «В эту пятницу, 29 апреля на Первом канале открываем легендарное шоу „Поле чудес“», — подписали участники ансамбля совместную фотографию с ведущим капитал-шоу Леонидом Якубовичем. В группе музыкального коллектива указано, съемки проходили в начале апреля. Художественный руководитель «Цветеня» Станислав Белинский уточнил, на съемки их пригласили редакторы. «Это наше второе участие в качестве коллектива, открывающего шоу. До этого мы там выступали в 2019 году», — поделился с URA.RU Белинский. Ранее URA.RU писало, что заслуженный коллектив России, ансамбль «Цветень» уехал в Казахстан. В соседней республике артисты дадут несколько концертов. Курганский коллектив также принимал участие в шоу телеканала НТВ «Страна талантов». Представителей ансамбля пригласили на ток-шоу «Привет, Андрей!», которое выходит на телеканале «Россия 1». Выпуск вышел в эфир в январе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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