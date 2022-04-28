Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев жестко ответил телеведущему Владимиру Соловьеву. Ранее журналист назвал Екатеринбург городом «мразотной либероты».
«Записываю свое видео из центра мразотной либероты, из эпицентра неонацистов и подонков, как утверждает Владимир Соловьев. Хочу сказать спасибо, ведь это я, вся моя семья, мое окружение, мои родители», — заявил на видеозаписи Мехонцев.
Боксер считает, что единственный настоящий неонацист в этой ситуации сам Соловьев. «Вы там на телевидении все сошли с ума. Это вы, [тот человек], который оскорбляет людей по географическому признаку. Завтра вы будете оскорблять людей по национальному признаку, а послезавтра вы пойдете убивать и грабить. Именно вы тот неонацист, о которых вы говорите», — добавил спортсмен.
Помимо прочего, причину такого отношения Соловьева к Екатеринбургу и его жителям Мехонцев видит в неудавшихся гастролях с лекциями. «Весь город был завешен вашими портретами „Жесткие переговоры с Владимиром Соловьевым“. Так вот, приезжайте в Екатеринбург, на Урал, куда хотите, мы вас научим, что такое настоящие жесткие переговоры. У нас здесь достойные и принципиальные люди проживают, они вас научат жестким переговорам», — закончил Мехонцев.
Слова Соловьева о Екатеринбурге прозвучали утром 27 апреля в прямом эфире во время интервью с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым. Телеведущий попросил объяснить, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются патриоты и «подонки, скрывающиеся за границей». На эти слова отреагировали уральские VIP. Например, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий называл высказывание журналиста недопустимым, а свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова предложила позвать Соловьева в гости в Екатеринбург, чтобы он изменил свое мнение. В полемику также вступили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Резонансный ответ на слова Куйвашева Соловьев вещал в прямом эфире 28 апреля в течение 20 минут.
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