Боксер-чемпион жестко ответил Соловьеву, оскорбившему свердловчан. Видео

28 апреля 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Егор Мехонцев считает, что Владимир Соловьев и есть тот самый неонацист, о которых он вещает с телеэкранов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев жестко ответил телеведущему Владимиру Соловьеву. Ранее журналист назвал Екатеринбург городом «мразотной либероты». «Записываю свое видео из центра мразотной либероты, из эпицентра неонацистов и подонков, как утверждает Владимир Соловьев. Хочу сказать спасибо, ведь это я, вся моя семья, мое окружение, мои родители», — заявил на видеозаписи Мехонцев. Боксер считает, что единственный настоящий неонацист в этой ситуации сам Соловьев. «Вы там на телевидении все сошли с ума. Это вы, [тот человек], который оскорбляет людей по географическому признаку. Завтра вы будете оскорблять людей по национальному признаку, а послезавтра вы пойдете убивать и грабить. Именно вы тот неонацист, о которых вы говорите», — добавил спортсмен. Помимо прочего, причину такого отношения Соловьева к Екатеринбургу и его жителям Мехонцев видит в неудавшихся гастролях с лекциями. «Весь город был завешен вашими портретами „Жесткие переговоры с Владимиром Соловьевым“. Так вот, приезжайте в Екатеринбург, на Урал, куда хотите, мы вас научим, что такое настоящие жесткие переговоры. У нас здесь достойные и принципиальные люди проживают, они вас научат жестким переговорам», — закончил Мехонцев. Слова Соловьева о Екатеринбурге прозвучали утром 27 апреля в прямом эфире во время интервью с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым. Телеведущий попросил объяснить, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются патриоты и «подонки, скрывающиеся за границей». На эти слова отреагировали уральские VIP. Например, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий называл высказывание журналиста недопустимым, а свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова предложила позвать Соловьева в гости в Екатеринбург, чтобы он изменил свое мнение. В полемику также вступили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Резонансный ответ на слова Куйвашева Соловьев вещал в прямом эфире 28 апреля в течение 20 минут. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев жестко ответил телеведущему Владимиру Соловьеву. Ранее журналист назвал Екатеринбург городом «мразотной либероты». «Записываю свое видео из центра мразотной либероты, из эпицентра неонацистов и подонков, как утверждает Владимир Соловьев. Хочу сказать спасибо, ведь это я, вся моя семья, мое окружение, мои родители», — заявил на видеозаписи Мехонцев. Боксер считает, что единственный настоящий неонацист в этой ситуации сам Соловьев. «Вы там на телевидении все сошли с ума. Это вы, [тот человек], который оскорбляет людей по географическому признаку. Завтра вы будете оскорблять людей по национальному признаку, а послезавтра вы пойдете убивать и грабить. Именно вы тот неонацист, о которых вы говорите», — добавил спортсмен. Помимо прочего, причину такого отношения Соловьева к Екатеринбургу и его жителям Мехонцев видит в неудавшихся гастролях с лекциями. «Весь город был завешен вашими портретами „Жесткие переговоры с Владимиром Соловьевым“. Так вот, приезжайте в Екатеринбург, на Урал, куда хотите, мы вас научим, что такое настоящие жесткие переговоры. У нас здесь достойные и принципиальные люди проживают, они вас научат жестким переговорам», — закончил Мехонцев.