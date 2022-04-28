Байден пытается запретить России обойти санкции за счет газа

28 апреля 2022 в 21:09 Размер текста - 17 +

Америка пытается усилить санкционное давление на экономику России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США не допустят ситуации, в которой Россия сможет использовать свои энергоресурсы, чтобы избежать последствия западных санкций. Об этом заявил президент Соединенных штатов Америки Джо Байден в ходе выступления в Белом доме. «Мы не позволим России запугивать или шантажировать, чтобы обойти санкции. Мы не позволим им использовать свою нефть и газ, чтобы избежать последствий своей агрессии. Мы работаем с другими странами, такими как [Южная] Корея, Япония, Катар и другие, чтобы поддержать наши усилия по оказанию помощи европейским союзникам, которым Россия угрожает газовым шантажом, и их энергетическим потребностям другими способами», — цитирует американского лидера ТАСС. Беспрецедентные по своим масштабам антироссийские санкции Соединенных штатов, стран Евросоюза, Великобритании и ряда других государств связаны с проведением спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале 24 февраля 2022 года. В виду усилившегося санкционного давления Евросоюз объявил о решении не покупать российский газ за рубли. Позже стало известно, что некоторые из стран ЕС продолжают закупать российские энергоресурсы в обход своих же санкций реверсом через «третьи» государства. Так, Польша закупает через Германию около 30 млн куб. м. российского газа в сутки через Германию, сообщает RT.Лидеры других стран всерьез обеспокоились стабильностью своей экономики, оказавшейся под угрозой из-за ограничений поставок российского газа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

США не допустят ситуации, в которой Россия сможет использовать свои энергоресурсы, чтобы избежать последствия западных санкций. Об этом заявил президент Соединенных штатов Америки Джо Байден в ходе выступления в Белом доме. «Мы не позволим России запугивать или шантажировать, чтобы обойти санкции. Мы не позволим им использовать свою нефть и газ, чтобы избежать последствий своей агрессии. Мы работаем с другими странами, такими как [Южная] Корея, Япония, Катар и другие, чтобы поддержать наши усилия по оказанию помощи европейским союзникам, которым Россия угрожает газовым шантажом, и их энергетическим потребностям другими способами», — цитирует американского лидера ТАСС. Беспрецедентные по своим масштабам антироссийские санкции Соединенных штатов, стран Евросоюза, Великобритании и ряда других государств связаны с проведением спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале 24 февраля 2022 года. В виду усилившегося санкционного давления Евросоюз объявил о решении не покупать российский газ за рубли. Позже стало известно, что некоторые из стран ЕС продолжают закупать российские энергоресурсы в обход своих же санкций реверсом через «третьи» государства. Так, Польша закупает через Германию около 30 млн куб. м. российского газа в сутки через Германию, сообщает RT.Лидеры других стран всерьез обеспокоились стабильностью своей экономики, оказавшейся под угрозой из-за ограничений поставок российского газа.