Польша продолжает покупать газ РФ, несмотря публичные отказы

Евросоюз, США, Великобритания, Канада, Япония и ряд других государств начали вводить беспрецедентные санкции против России после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил спецоперацию на Украине. Руководство страны отмечало, что внутрироссийские ограничения сказываются и на самих западных странах, что подтверждается нарушением систем расчетов и логистики, а также ростом инфляции.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.
Польша продолжила закупать российских газ через Германию, несмотря на отказ от прямых поставок российских энергоресурсов. Об этом сообщили в энергетической компании «Газпром». «Польша после приостановки прямых поставок покупает российский газ реверсом из Германии. В объеме около 30 миллионов кубов в сутки», — заявили в компании, передают РИА «Новости». Ранее несколько десятков районов Польши остались без газа из-за введения антироссийских санкций. Польша, как и другие страны Евросоюза, объявила о решении не покупать у России газ за рубли. Евросоюз, США, Великобритания, Канада, Япония и ряд других государств начали вводить беспрецедентные санкции против России после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил спецоперацию на Украине. Руководство страны отмечало, что внутрироссийские ограничения сказываются и на самих западных странах, что подтверждается нарушением систем расчетов и логистики, а также ростом инфляции.