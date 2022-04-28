Reuters: ООН готовится эвакуировать комбинат «Азовсталь»

В настоящее время мы делаем все возможное, чтобы эвакуация металлургического комбината «Азовсталь» произошла. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.
«В настоящий момент я могу только сказать вам, что мы делаем все возможное, чтобы это произошло [эвакуация металлургического завода „Азовсталь“]. Я не собираюсь вступать в какие-либо комментарии, которые могли бы подорвать эту возможность», — сказал генсек Гутерриш, передает Reuters со ссылкой на итоги встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Украинский президент Владимир Зеленский на встрече поддержал Гуттериша. Он добавил, что совместными силами «мы сможем добиться успешного результата».
Ранее президент РФ Владимир Путин согласился привлечь ООН и Международный комитет Красного Креста к эвакуации мирных граждан с «Азовстали». Об этом сказано в заявлении представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика по итогам встречи генсека организации Антониу Гутерриша с российским лидером.
В настоящее время мы делаем все возможное, чтобы эвакуация металлургического комбината «Азовсталь» произошла. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. «В настоящий момент я могу только сказать вам, что мы делаем все возможное, чтобы это произошло [эвакуация металлургического завода „Азовсталь“]. Я не собираюсь вступать в какие-либо комментарии, которые могли бы подорвать эту возможность», — сказал генсек Гутерриш, передает Reuters со ссылкой на итоги встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский президент Владимир Зеленский на встрече поддержал Гуттериша. Он добавил, что совместными силами «мы сможем добиться успешного результата». Ранее президент РФ Владимир Путин согласился привлечь ООН и Международный комитет Красного Креста к эвакуации мирных граждан с «Азовстали». Об этом сказано в заявлении представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика по итогам встречи генсека организации Антониу Гутерриша с российским лидером. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации Украины, в ходе которой министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии города Мариуполь. По его словам, оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Позже президент РФ Владимир Путин приказал полностью заблокировать завод.