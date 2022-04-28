В Болгарии рассказали, что ждет страну после ультиматума Путина

29 апреля 2022 в 02:43 Размер текста - 17 +

Болгарию предупредили о хаосе и нищете без российского газа Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Болгарию ожидает хаос и разорение после прекращения поставок российского природного газа, об этом заявил экс—заместитель министра энергетики Болгарии Явор Куюмджиев. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплате газа за рубли для недружественных стран, «Газпром» полностью прекратил поставки газа, в том числе в Болгарию, так как страна отказалась платить за него в национальной валюте РФ. «Наступит хаос. В 2021 году Болгария использовала 3,2 миллиарда кубометров газа, из которых более 75 процентов поступило из России, остальные — около 300 миллионов — из Азербайджана и около 250 миллионов из различных источников сжиженного газа. Без российских поставок Болгарии будет не хватать 2,5 миллиарда кубометров газа, восполнить их невозможно», — сказал Куюмджиев, он опрошен порталом Dir.bg. По мнению Куюмджиева, национальный интерес Болгарии заключается в том, чтобы жители получали тепло и электричество по сносным ценам. А бизнес был обеспечен необходимыми для работы ресурсами. Поручение об оплате газа в рублях 23 марта дал президент России Владимир Путин. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза. Президент заявил, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ. В настоящее время, «Газпром» объявил, что полностью остановил поставки газа Болгарии и ряду других стран. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Болгарию ожидает хаос и разорение после прекращения поставок российского природного газа, об этом заявил экс—заместитель министра энергетики Болгарии Явор Куюмджиев. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплате газа за рубли для недружественных стран, «Газпром» полностью прекратил поставки газа, в том числе в Болгарию, так как страна отказалась платить за него в национальной валюте РФ. «Наступит хаос. В 2021 году Болгария использовала 3,2 миллиарда кубометров газа, из которых более 75 процентов поступило из России, остальные — около 300 миллионов — из Азербайджана и около 250 миллионов из различных источников сжиженного газа. Без российских поставок Болгарии будет не хватать 2,5 миллиарда кубометров газа, восполнить их невозможно», — сказал Куюмджиев, он опрошен порталом Dir.bg. По мнению Куюмджиева, национальный интерес Болгарии заключается в том, чтобы жители получали тепло и электричество по сносным ценам. А бизнес был обеспечен необходимыми для работы ресурсами. Поручение об оплате газа в рублях 23 марта дал президент России Владимир Путин. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза. Президент заявил, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ. В настоящее время, «Газпром» объявил, что полностью остановил поставки газа Болгарии и ряду других стран.