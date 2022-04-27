Болгария отвернулась от Украины после заявления «Газпрома»

Президент Болгарии Румен Радев выступил против предоставления вооруженной техники и устройств Украине. Об этом сообщает ТАСС.
При этом ранее «Газпром» полностью остановил поставки газа Болгарии и Польше из-за неоплаты топлива в рублях. В компании напомнили, что платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться только в российской валюте.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основными целями является демилитаризация страны и помощь республикам Донбасса. Страны Запада продолжают поставки оружия Киеву. Как писало немецкое издание Spiegel,американские власти планируют закупить и поставить Украине боеприпасы российского производства на сумму 165 миллионов долларов. Также сообщалось о поставках секретных дронов-«камикадзе». Американский журналист Гленн Гринвальд считает, что таким образом Вашингтон намеренно стремится затянуть конфликт на Украине. Также отмечалось, что из-за помощи стран Запада у Украины могут возникнуть экономические проблемы. Ее долг с каждой партией отгруженной военной техники увеличивается.
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Президент Болгарии Румен Радев выступил против предоставления вооруженной техники и устройств Украине. Об этом сообщает ТАСС. При этом ранее «Газпром» полностью остановил поставки газа Болгарии и Польше из-за неоплаты топлива в рублях. В компании напомнили, что платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться только в российской валюте. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основными целями является демилитаризация страны и помощь республикам Донбасса. Страны Запада продолжают поставки оружия Киеву. Как писало немецкое издание Spiegel,американские власти планируют закупить и поставить Украине боеприпасы российского производства на сумму 165 миллионов долларов. Также сообщалось о поставках секретных дронов-«камикадзе». Американский журналист Гленн Гринвальд считает, что таким образом Вашингтон намеренно стремится затянуть конфликт на Украине. Также отмечалось, что из-за помощи стран Запада у Украины могут возникнуть экономические проблемы. Ее долг с каждой партией отгруженной военной техники увеличивается.