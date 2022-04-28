«Ъ»: мошенники нашли способ заработать на санкциях против России

29 апреля 2022 в 06:15 Размер текста - 17 +

Мошенники обманывают россиян с помощью махинаций по обходу санкций Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Мошенники начали обманывать россиян, предлагая подписку на сервисы, которые ушли с российского рынка в рамках западной санкционной политики. Среди них стриминговые сервисы Spotify и Netflix, а также порносайт Pornhub. Об этом сообщили в «Лаборатории Касперского». На несколько теневых онлайн-площадках появилось множество объявлений о продаже доступа к Spotify Premium, Netflix Premium и Pornhub, рассказали « Коммерсанту » в «Лаборатории Касперского». Мошенники якобы предлагают подключить пользователя к зарубежному семейному аккаунту, однако, как правило, обещания оказываются обманом. Отмечается, что около 60 объявлений о продаже доступа к Spotify размещены в интернет-сервисе «Авито». Также на платформе найдены объявления о продаже доступа к бесплатному VPN-сервису Windscribe. Иностранные компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине по денационализации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения уже ударили по глобальной экономике. По его словам, санкции призваны ухудшить жизнь миллионов людей. В марте Spotife объявил об уходе с российского рынка. Также в марте Netflix прекратила работать в РФ. На этом фоне акции компании резко подешевели. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Мошенники начали обманывать россиян, предлагая подписку на сервисы, которые ушли с российского рынка в рамках западной санкционной политики. Среди них стриминговые сервисы Spotify и Netflix, а также порносайт Pornhub. Об этом сообщили в «Лаборатории Касперского». На несколько теневых онлайн-площадках появилось множество объявлений о продаже доступа к Spotify Premium, Netflix Premium и Pornhub, рассказали «Коммерсанту» в «Лаборатории Касперского». Мошенники якобы предлагают подключить пользователя к зарубежному семейному аккаунту, однако, как правило, обещания оказываются обманом. Отмечается, что около 60 объявлений о продаже доступа к Spotify размещены в интернет-сервисе «Авито». Также на платформе найдены объявления о продаже доступа к бесплатному VPN-сервису Windscribe. Иностранные компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине по денационализации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения уже ударили по глобальной экономике. По его словам, санкции призваны ухудшить жизнь миллионов людей. В марте Spotife объявил об уходе с российского рынка. Также в марте Netflix прекратила работать в РФ. На этом фоне акции компании резко подешевели.