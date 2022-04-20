Netflix подешевела на 40% из-за санкций против России

Сервис потерял 40 млрд долларов США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Из-за приостановки работы на территории России в условиях введенных против Москвы санкций стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix потерял более 40% акций или 40 млрд долларов США. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Netflix потеря почти 40 миллиардов долларов рыночной стоимости акций, которые уже упали на 42% в этом году. 700 тысяч подписчиков сервис потерял из-за решения уйти из российского рынка», — пишет издание Reuters.

В дальнейшем стриминговый сервис прогнозирует потерю еще 2 млн пользователей. При том, что ранее в компании рассчитывали на прирост на 2,5 млн человек, пишет Life .

Компания ушла с российского рынка на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. Ранее сервис приостановил российские кинопроекты.

О решении приостановить сотрудничество с Россией сообщило множество иностранных компаний. Среди них магазины одежды, в том числе брендовые, бытовой техники и электроники, товаров для дома.

Иностранные производители уходят с российского рынка в рамках экономических санкций, которые ввели против России США, Евросоюз, Япония, Канада и еще ряд государств. Проведение вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации России на Украине послужило поводом для этого. В настоящее время российские производители активно занимаются замещением: создают аналоги лекарств, находят альтернативу зарубежным продукта, открывают новые производства.