Росавиация продлила запрет на полеты на юг России

29 апреля 2022 в 11:11 Размер текста - 17 +

Одиннадцать российских аэропортов будут закрыты до 7 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Росавиация продлила режим закрытого неба над югом России до 7 мая. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Российским авиакомпаниям порекомендовали выстраивать маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. «Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 07 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщает Росавиация. В ведомстве уточнили, что остальные аэропорты продолжат работу в обычном режиме. Ранее источник издания «Ридус» сообщал, что ограничения на полеты продлятся до конца майских праздников. Ранее Росавиация уже несколько раз продлевала запрет на полеты на юг России. Предполагалось, что он будет снят 1 мая. Южное направление в России закрыли для самолетов сразу после начала спецоперации РФ на Украине. ВСУ неоднократно обстреливали приграничные российские территории. Так, накануне снаряд, прилетевший с территории Украины, разорвался в селе Отрадном под Белгородом. В этот же день в Белгородской области под обстрелом ВСУ оказалось приграничное селение Головчино. Также ВСУ пытались нанести удар по селу Боровское в Курской области с помощью двух турецких беспилотников Bayraktar TB2. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Росавиация продлила режим закрытого неба над югом России до 7 мая. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Российским авиакомпаниям порекомендовали выстраивать маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. «Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 07 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщает Росавиация. В ведомстве уточнили, что остальные аэропорты продолжат работу в обычном режиме. Ранее источник издания «Ридус» сообщал, что ограничения на полеты продлятся до конца майских праздников. Ранее Росавиация уже несколько раз продлевала запрет на полеты на юг России. Предполагалось, что он будет снят 1 мая. Южное направление в России закрыли для самолетов сразу после начала спецоперации РФ на Украине. ВСУ неоднократно обстреливали приграничные российские территории. Так, накануне снаряд, прилетевший с территории Украины, разорвался в селе Отрадном под Белгородом. В этот же день в Белгородской области под обстрелом ВСУ оказалось приграничное селение Головчино. Также ВСУ пытались нанести удар по селу Боровское в Курской области с помощью двух турецких беспилотников Bayraktar TB2.