Губерниев вступился за Екатеринбург, оскорбленный Соловьевым

29 апреля 2022 в 11:43 Размер текста - 17 +

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты», и последовавший за этим конфликт. Губерниев напомнил, что в Екатеринбурге и Свердловской области учились многие известные биатлонисты, выступавшие за сборную России. «А я, кстати, считаю Екатеринбург центром прекрасного биатлонизма! [Сергей] Чепиков, [Антон] Шипулин, [Михаил] Шашилов, [Светлана] Миронова, [Ирина] Казакевич, [Анастасия] Шевченко и другие не дадут соврать!» — написал Губерниев в своем telegram-канале. Резонансные слова Соловьева о Екатеринбурге прозвучали 27 апреля. Ведущий брал интервью у полпреда президента в УрФО Владимира Якушева и попросил объяснить, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». На заявление отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Евгения Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком». На этом полемика не завершилась. Соловьев дерзко ответил главе региона, заявив, что «ему [Куйвашеву] имеет смысл немножко в себя прийти». После этого в поддержку уральской столицы и Куйвашева выступили некоторые его замы и мэр Алексей Орлов.