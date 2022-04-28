Дмитрий Ионин записал минутное видео в ответ на оскорбления Владимира Соловьева Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Ответ телеведущему Владимиру Соловьеву, который назвал Екатеринбург центром «мразотной либероты», записал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. В нем он называет журналиста комнатным Д’артаньяном и призывает всех жить дружно. Видео появилось в официальном telegram-канале Ионина.

«Сегодня телефон заспамили видео, где известный телеведущий Владимир Соловьев в стиле комнатного Д’артаньяна подпрыгивает и рассказывает, какой плохой город Екатеринбург, какие плохие здесь люди. Я тоже не могу промолчать, как коренной свердловчанин. Мне неприятно это слышать, также, как Владимиру Рудольфовичу было бы неприятно, если бы кто-то обзывал его родную Москву», — говорит в обращении заместитель губернатора.

Далее он добавляет, что Свердловская область — край сильных и смелых людей, которые привыкли отвечать за свои слова, держать слово, правильно разговаривать и уважать друг друга. В конце видео Ионин напоминает, что Екатеринбург — лучший город на земле, и призывает всех жить дружно.

Слова Соловьева о Екатеринбурге прозвучали утром 27 апреля в прямом эфире во время интервью с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым. Телеведущий попросил объяснить, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются патриоты и «подонки, скрывающиеся за границей». На эти слова отреагировали уральские VIP.

Например, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий называл высказывание журналиста недопустимым, а свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова предложила позвать Соловьева в гости в Екатеринбург, чтобы он изменил свое мнение. В полемику также вступили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Развернутый ответ на слова Куйвашева Соловьев дал в прямом эфире 28 апреля. Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев тоже ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.

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