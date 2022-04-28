Ответ телеведущему Владимиру Соловьеву, который назвал Екатеринбург центром «мразотной либероты», записал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. В нем он называет журналиста комнатным Д’артаньяном и призывает всех жить дружно. Видео появилось в официальном telegram-канале Ионина.
«Сегодня телефон заспамили видео, где известный телеведущий Владимир Соловьев в стиле комнатного Д’артаньяна подпрыгивает и рассказывает, какой плохой город Екатеринбург, какие плохие здесь люди. Я тоже не могу промолчать, как коренной свердловчанин. Мне неприятно это слышать, также, как Владимиру Рудольфовичу было бы неприятно, если бы кто-то обзывал его родную Москву», — говорит в обращении заместитель губернатора.
Далее он добавляет, что Свердловская область — край сильных и смелых людей, которые привыкли отвечать за свои слова, держать слово, правильно разговаривать и уважать друг друга. В конце видео Ионин напоминает, что Екатеринбург — лучший город на земле, и призывает всех жить дружно.
Слова Соловьева о Екатеринбурге прозвучали утром 27 апреля в прямом эфире во время интервью с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым. Телеведущий попросил объяснить, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются патриоты и «подонки, скрывающиеся за границей». На эти слова отреагировали уральские VIP.
Например, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий называл высказывание журналиста недопустимым, а свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова предложила позвать Соловьева в гости в Екатеринбург, чтобы он изменил свое мнение. В полемику также вступили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Развернутый ответ на слова Куйвашева Соловьев дал в прямом эфире 28 апреля. Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев тоже ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Ответ телеведущему Владимиру Соловьеву, который назвал Екатеринбург центром «мразотной либероты», записал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. В нем он называет журналиста комнатным Д’артаньяном и призывает всех жить дружно. Видео появилось в официальном telegram-канале Ионина. «Сегодня телефон заспамили видео, где известный телеведущий Владимир Соловьев в стиле комнатного Д’артаньяна подпрыгивает и рассказывает, какой плохой город Екатеринбург, какие плохие здесь люди. Я тоже не могу промолчать, как коренной свердловчанин. Мне неприятно это слышать, также, как Владимиру Рудольфовичу было бы неприятно, если бы кто-то обзывал его родную Москву», — говорит в обращении заместитель губернатора. Далее он добавляет, что Свердловская область — край сильных и смелых людей, которые привыкли отвечать за свои слова, держать слово, правильно разговаривать и уважать друг друга. В конце видео Ионин напоминает, что Екатеринбург — лучший город на земле, и призывает всех жить дружно. Слова Соловьева о Екатеринбурге прозвучали утром 27 апреля в прямом эфире во время интервью с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым. Телеведущий попросил объяснить, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются патриоты и «подонки, скрывающиеся за границей». На эти слова отреагировали уральские VIP. Например, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий называл высказывание журналиста недопустимым, а свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова предложила позвать Соловьева в гости в Екатеринбург, чтобы он изменил свое мнение. В полемику также вступили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Развернутый ответ на слова Куйвашева Соловьев дал в прямом эфире 28 апреля. Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев тоже ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.