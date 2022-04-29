Музыкант Самойлов поддержал Соловьева, оскорбившего Екатеринбург

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ИННОПРОМ-2021, третий день. Екатеринбург, самойлов вадим, гитара урал
Вадим Самойлов в очередной раз покритиковал Ельцин Центр Фото:
новость из сюжета
Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Лидер свердловской рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов поддержал телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты». По словам Самойлова, сказанным им на брифинге, в уральской столице действительно преобладают либеральные настроения.

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«Я согласен с Владимиром Соловьевым в плане преобладания в Екатеринбурге, по сравнению с другими городами РФ, либеральных настроений, — цитирует музыканта портал 66.ru. — А в Ельцин Центре даже не преобладание, а чисто однобокая позиция».

Резонансные слова Соловьева о Екатеринбурге прозвучали 27 апреля. Ведущий попросил полпреда президента РФ в УрФО объяснить, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». На заявление отреагировали многие именитые свердловчане, включая губернатора Евгения Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком». Позднее Соловьев дерзко ответил главе региона, заявив, что «ему [Куйвашеву] имеет смысл немножко в себя прийти». Затем в поддержку уральской столицы и Куйвашева выступили некоторые его замы и мэр Алексей Орлов.

Вадим Самойлов, состоящий в товарищеских отношениях со многим представителями регионального истеблишмента, не в первый раз критикует Ельцин Центр. В октябре 2021 года, выступая в ЕЦ в рамках фестиваля «Ночь музыки», заявил, что заявив что в учреждении «много борзой либеральной тупорылой *****». Это спровоцировало скандал.

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Лидер свердловской рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов поддержал телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты». По словам Самойлова, сказанным им на брифинге, в уральской столице действительно преобладают либеральные настроения. «Я согласен с Владимиром Соловьевым в плане преобладания в Екатеринбурге, по сравнению с другими городами РФ, либеральных настроений, — цитирует музыканта портал 66.ru. — А в Ельцин Центре даже не преобладание, а чисто однобокая позиция». Резонансные слова Соловьева о Екатеринбурге прозвучали 27 апреля. Ведущий попросил полпреда президента РФ в УрФО объяснить, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». На заявление отреагировали многие именитые свердловчане, включая губернатора Евгения Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком». Позднее Соловьев дерзко ответил главе региона, заявив, что «ему [Куйвашеву] имеет смысл немножко в себя прийти». Затем в поддержку уральской столицы и Куйвашева выступили некоторые его замы и мэр Алексей Орлов. Вадим Самойлов, состоящий в товарищеских отношениях со многим представителями регионального истеблишмента, не в первый раз критикует Ельцин Центр. В октябре 2021 года, выступая в ЕЦ в рамках фестиваля «Ночь музыки», заявил, что заявив что в учреждении «много борзой либеральной тупорылой *****». Это спровоцировало скандал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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