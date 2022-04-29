Музыкант Самойлов поддержал Соловьева, оскорбившего Екатеринбург

29 апреля 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

Вадим Самойлов в очередной раз покритиковал Ельцин Центр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Лидер свердловской рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов поддержал телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты». По словам Самойлова, сказанным им на брифинге, в уральской столице действительно преобладают либеральные настроения. Новость по теме Губерниев вступился за Екатеринбург, оскорбленный Соловьевым «Я согласен с Владимиром Соловьевым в плане преобладания в Екатеринбурге, по сравнению с другими городами РФ, либеральных настроений, — цитирует музыканта портал 66.ru. — А в Ельцин Центре даже не преобладание, а чисто однобокая позиция». Резонансные слова Соловьева о Екатеринбурге прозвучали 27 апреля. Ведущий попросил полпреда президента РФ в УрФО объяснить, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». На заявление отреагировали многие именитые свердловчане, включая губернатора Евгения Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком». Позднее Соловьев дерзко ответил главе региона, заявив, что «ему [Куйвашеву] имеет смысл немножко в себя прийти». Затем в поддержку уральской столицы и Куйвашева выступили некоторые его замы и мэр Алексей Орлов. Вадим Самойлов, состоящий в товарищеских отношениях со многим представителями регионального истеблишмента, не в первый раз критикует Ельцин Центр. В октябре 2021 года, выступая в ЕЦ в рамках фестиваля «Ночь музыки», заявил, что заявив что в учреждении «много борзой либеральной тупорылой *****». Это спровоцировало скандал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Лидер свердловской рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов поддержал телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты». По словам Самойлова, сказанным им на брифинге, в уральской столице действительно преобладают либеральные настроения. «Я согласен с Владимиром Соловьевым в плане преобладания в Екатеринбурге, по сравнению с другими городами РФ, либеральных настроений, — цитирует музыканта портал 66.ru. — А в Ельцин Центре даже не преобладание, а чисто однобокая позиция». Резонансные слова Соловьева о Екатеринбурге прозвучали 27 апреля. Ведущий попросил полпреда президента РФ в УрФО объяснить, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». На заявление отреагировали многие именитые свердловчане, включая губернатора Евгения Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком». Позднее Соловьев дерзко ответил главе региона, заявив, что «ему [Куйвашеву] имеет смысл немножко в себя прийти». Затем в поддержку уральской столицы и Куйвашева выступили некоторые его замы и мэр Алексей Орлов. Вадим Самойлов, состоящий в товарищеских отношениях со многим представителями регионального истеблишмента, не в первый раз критикует Ельцин Центр. В октябре 2021 года, выступая в ЕЦ в рамках фестиваля «Ночь музыки», заявил, что заявив что в учреждении «много борзой либеральной тупорылой *****». Это спровоцировало скандал.