Путин обрел новую страну-союзника после признания Донбасса

Ее лидер предложил помощь в борьбе с санкциями

22 февраля 2022 в 21:21 Размер текста - 17 +

Владимир Путин укрепил сотрудничество с Азербайджаном после признания Донбасса Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР Президент России Владимир Путин обрел нового союзника на постсоветском пространстве, несмотря на протесты ряда стран против признания независимости Донбасса. Это показала его встреча с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Кремле 22 февраля. Он стал первым зарубежным политиком, прилетевшим в Москву после признания республик юго-востока Украины. По мнению политологов, визит Алиева показывает, что интересы сотрудничества с Россией для Азербайджана важнее, чем возможные западные санкции. В начале встречи российский лидер отметил, что визит Алиева проходит в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между странами. «Мы подпишем декларацию о союзническом взаимодействии. Это, совершенно очевидно, новый этап в развитии наших отношений», — сказал глава РФ. Западные санкции не испугали Ильхама Алиева Фото: kremlin.ru Товарооборот между государствами вырос, существуют хорошие предпосылки для дальнейшего движения вперед, Москва и Баку продолжают взаимодействовать по вопросу Нагорного Карабаха (речь идет об обострении конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, который 27 сентября 2020 года перерос в вооруженный конфликт и прекратился при посредничестве России), отметил Путин. Он также поблагодарил Алиева за развитие русского языка в школах Азербайджана. Также Путин не мог смог обойти самую главную тему последних дней — признание независимости Донбасса. «Вы знаете, что вчера Россия приняла решение признать суверенитет двух народных республик Донбасса. Сразу же хочу сказать: мы видим и предвидели, можно сказать, спекуляции о том, что Россия собирается восстановить империю в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности», — сказал президент. Встреча президентов прошла после признания Россией независимости ДНР и ЛНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Он подчеркнул, что после распада СССР Россия признала новые геополитические реалии и активно взаимодействовала с независимыми постсоветскими государствами. Путин заметил, что Москва всегда действовала со своими партнерами очень аккуратно «даже в очень острых ситуациях», стараясь добиться взаимоприемлемых решений. «К сожалению, после государственного переворота на Украине такого уровня и качества взаимодействия с Украиной мы не видим, оно исчезло. Хочу подчеркнуть: именно после госпереворота и незаконного захвата власти теми, кто это сделал», — сказал российский президент Азербайджанский лидер отметил, что встречи с Путиным носят регулярный характер. «Я в качестве президента в России 48-й раз», — сказал Алиев. Он подчеркнул, что в Баку очень ценят дружеские, добрососедские отношения, которые сложились между странами. Политик добавил, что русский язык всегда объединял постсоветское пространство и в стране действует около 340 школ с обучением на русском. Алиев прилетел в Москву на фоне введения Западом санкций в отношении России, поскольку интересы сотрудничества с между Москвой и Баку важнее западных ограничительных мер. Так считает замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. «Для Азербайджана и выгоднее и логичнее строить торговые, политические и военные отношения с Россией нежели с находящимся за многие тысячи километров государством — США, который грозит мифическими санкциями», — считает эксперт. Документы о признании ДНР и ЛНР были подписаны в Кремле Фото: Kremlin.ru Визит Алиева в Москву показывает, что Путин возвращает Азербайджан в орбиту интересов России, в том числе подписанием декларации о союзническом взаимодействии, отметила Макеева. «Азербайджан играл в многовекторность, хотя и не бы радикально прозападным. Сейчас мы наблюдаем отказ от многовекторности в пользу уверенного возвращения в орбиту России», — подчеркнула она. Путин заинтересован в том, чтобы партнеры России на постсоветском пространстве не вмешивались в украинский кризис, считает директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. Некоторые азербайджанские политики выступали на стороне Киева, что нецелесообразно в свете признания ДНР и ЛНР, пояснил эксперт. «Путин показывает, что прошел период, когда каждая страна вела себя на постсоветском пространстве как хочет и не учитывала российских интересов. Теперь их надо учитывать, поскольку в противном случае России придется оказывать давление на эти государства. Разговор двух лидеров поможет снять это недопонимание», — уверен политолог. Статья по теме Россия предотвратила вторжение Украины в Донбасс Подписание документа о союзническом взаимодействии между странами показывает новый уровень сотрудничества между Москвой и Баку, оценивает политический обозреватель из Азербайджана Фархад Мамедов. «Такого рода договор ранее был подписан только в 1997 году и взаимоотношения двух стран характеризовались, как отношения стратегических партнеров, сейчас же это новый уже уровень союзничества», — считает эксперт. По его словам, летом прошлого года Азербайджан подписал Шушинскую декларацию с Турцией, а теперь документ о союзничестве с Россией. «Это даст максимальную предсказуемость в отношениях между странами, эта новая страница между Москвой и Баку», — убежден Мамедов. 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Президент России Владимир Путин обрел нового союзника на постсоветском пространстве, несмотря на протесты ряда стран против признания независимости Донбасса. Это показала его встреча с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Кремле 22 февраля. Он стал первым зарубежным политиком, прилетевшим в Москву после признания республик юго-востока Украины. По мнению политологов, визит Алиева показывает, что интересы сотрудничества с Россией для Азербайджана важнее, чем возможные западные санкции. В начале встречи российский лидер отметил, что визит Алиева проходит в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между странами. «Мы подпишем декларацию о союзническом взаимодействии. Это, совершенно очевидно, новый этап в развитии наших отношений», — сказал глава РФ. Товарооборот между государствами вырос, существуют хорошие предпосылки для дальнейшего движения вперед, Москва и Баку продолжают взаимодействовать по вопросу Нагорного Карабаха (речь идет об обострении конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, который 27 сентября 2020 года перерос в вооруженный конфликт и прекратился при посредничестве России), отметил Путин. Он также поблагодарил Алиева за развитие русского языка в школах Азербайджана. Также Путин не мог смог обойти самую главную тему последних дней — признание независимости Донбасса. «Вы знаете, что вчера Россия приняла решение признать суверенитет двух народных республик Донбасса. Сразу же хочу сказать: мы видим и предвидели, можно сказать, спекуляции о том, что Россия собирается восстановить империю в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности», — сказал президент. Он подчеркнул, что после распада СССР Россия признала новые геополитические реалии и активно взаимодействовала с независимыми постсоветскими государствами. Путин заметил, что Москва всегда действовала со своими партнерами очень аккуратно «даже в очень острых ситуациях», стараясь добиться взаимоприемлемых решений. «К сожалению, после государственного переворота на Украине такого уровня и качества взаимодействия с Украиной мы не видим, оно исчезло. Хочу подчеркнуть: именно после госпереворота и незаконного захвата власти теми, кто это сделал», — сказал российский президент Азербайджанский лидер отметил, что встречи с Путиным носят регулярный характер. «Я в качестве президента в России 48-й раз», — сказал Алиев. Он подчеркнул, что в Баку очень ценят дружеские, добрососедские отношения, которые сложились между странами. Политик добавил, что русский язык всегда объединял постсоветское пространство и в стране действует около 340 школ с обучением на русском. Алиев прилетел в Москву на фоне введения Западом санкций в отношении России, поскольку интересы сотрудничества с между Москвой и Баку важнее западных ограничительных мер. Так считает замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. «Для Азербайджана и выгоднее и логичнее строить торговые, политические и военные отношения с Россией нежели с находящимся за многие тысячи километров государством — США, который грозит мифическими санкциями», — считает эксперт. Визит Алиева в Москву показывает, что Путин возвращает Азербайджан в орбиту интересов России, в том числе подписанием декларации о союзническом взаимодействии, отметила Макеева. «Азербайджан играл в многовекторность, хотя и не бы радикально прозападным. Сейчас мы наблюдаем отказ от многовекторности в пользу уверенного возвращения в орбиту России», — подчеркнула она. Путин заинтересован в том, чтобы партнеры России на постсоветском пространстве не вмешивались в украинский кризис, считает директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. Некоторые азербайджанские политики выступали на стороне Киева, что нецелесообразно в свете признания ДНР и ЛНР, пояснил эксперт. «Путин показывает, что прошел период, когда каждая страна вела себя на постсоветском пространстве как хочет и не учитывала российских интересов. Теперь их надо учитывать, поскольку в противном случае России придется оказывать давление на эти государства. Разговор двух лидеров поможет снять это недопонимание», — уверен политолог. Подписание документа о союзническом взаимодействии между странами показывает новый уровень сотрудничества между Москвой и Баку, оценивает политический обозреватель из Азербайджана Фархад Мамедов. «Такого рода договор ранее был подписан только в 1997 году и взаимоотношения двух стран характеризовались, как отношения стратегических партнеров, сейчас же это новый уже уровень союзничества», — считает эксперт. По его словам, летом прошлого года Азербайджан подписал Шушинскую декларацию с Турцией, а теперь документ о союзничестве с Россией. «Это даст максимальную предсказуемость в отношениях между странами, эта новая страница между Москвой и Баку», — убежден Мамедов.