В Кургане челябинца обвинили в убийстве 10-летней давности. Тело жертвы нашли в овощной яме. Видео

29 апреля 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Мужчине предъявлено обвинение в четырех преступлениях, материалы дела переданы в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителю Челябинска предъявлено обвинение в убийстве мужчины из Ханты-Мансийска, совершенном в Курганской области в 2012 году. Обвиняемый более девяти лет находился в федеральном розыске, используя поддельный паспорт на чужое имя, сообщает следственное управление СК по Курганской области. «В ходе следствия удалось установить, что в ночь на 8 октября 2012 года обвиняемый, находясь в компании знакомых, в результате ссоры, возникшей во время карточной игры, причинил потерпевшему огнестрельное ранение в область груди из имевшегося при себе обреза охотничьего ружья. Угрожая оружием очевидцу убийства, злоумышленник вынудил вывезти его на автомобиле за пределы Курганской области», — говорится в сообщении на сайте следствия. Тело жертвы с огнестрельным ранением в области груди обнаружили на следующий день в овощной яме одного из частных домов деревни Предеина Каргапольского района. Более девяти лет обвиняемый неоднократно менял адрес жительства, номера телефонов, пользовался поддельным паспортом и избегал внимания полиции. Задержали его в Челябинске в декабре 2021 года. Уголовное дело возбуждалось по ч.1 ст. 105, ч.1 ст. 119, ч.2 ст. 228, ч.1 ст. 222 УК РФ (убийство, угроза убийством, хранение наркотиков, незаконное хранение огнестрельного оружия). Мужчина частично признал свою вину. Сейчас следствие завершено, обвинительное заключение утверждено. Дело направили в суд. Задержанным оказался уроженец Златоуста 1963 года рождения, сообщало ранее URA.RU. Он оказался неоднократно судим за особо тяжкие преступления против личности. В задержании принимали участие следственные органы следственного управления СКР по Курганской области, оперативные подразделения УМВД России по Курганской и ГУ МВД России по Челябинской областям, а также УФСБ России по Курганской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Жителю Челябинска предъявлено обвинение в убийстве мужчины из Ханты-Мансийска, совершенном в Курганской области в 2012 году. Обвиняемый более девяти лет находился в федеральном розыске, используя поддельный паспорт на чужое имя, сообщает следственное управление СК по Курганской области. «В ходе следствия удалось установить, что в ночь на 8 октября 2012 года обвиняемый, находясь в компании знакомых, в результате ссоры, возникшей во время карточной игры, причинил потерпевшему огнестрельное ранение в область груди из имевшегося при себе обреза охотничьего ружья. Угрожая оружием очевидцу убийства, злоумышленник вынудил вывезти его на автомобиле за пределы Курганской области», — говорится в сообщении на сайте следствия. Тело жертвы с огнестрельным ранением в области груди обнаружили на следующий день в овощной яме одного из частных домов деревни Предеина Каргапольского района. Более девяти лет обвиняемый неоднократно менял адрес жительства, номера телефонов, пользовался поддельным паспортом и избегал внимания полиции. Задержали его в Челябинске в декабре 2021 года. Уголовное дело возбуждалось по ч.1 ст. 105, ч.1 ст. 119, ч.2 ст. 228, ч.1 ст. 222 УК РФ (убийство, угроза убийством, хранение наркотиков, незаконное хранение огнестрельного оружия). Мужчина частично признал свою вину. Сейчас следствие завершено, обвинительное заключение утверждено. Дело направили в суд. Задержанным оказался уроженец Златоуста 1963 года рождения, сообщало ранее URA.RU. Он оказался неоднократно судим за особо тяжкие преступления против личности. В задержании принимали участие следственные органы следственного управления СКР по Курганской области, оперативные подразделения УМВД России по Курганской и ГУ МВД России по Челябинской областям, а также УФСБ России по Курганской области.