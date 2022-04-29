Перенос Универсиады-2023 стал новостью для Куйвашева

29 апреля 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев дал понять, что объекты студенческих игр будут сданы в срок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что пока не видел документов об изменении сроков проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге и узнал об этом из СМИ. По словам главы региона, строительство объектов к студенческим играм ведется в штатном режиме. «Я, на самом деле, не слышал [о переносе Универсиады], документов не видел, поэтому комментировать не могу. Что касается строительства объектов Универсиады, они все строятся в графике, выполняются все необходимые виды работ, и я вас уверяю: все будет сдано точно, вовремя и в срок», — цитирует Куйвашева департамент информполитики региона. Ранее примерно в таком же ключе высказался мэр Алексей Орлов. Новость по теме Мэр Екатеринбурга впервые высказался о срыве Универсиады-2023 29 апреля Международная федерация студенческого спорта (FISU) заявила, что откладывает Универсиаду, которая должна была пройти в Екатеринбурге с 8-го по 19 августа 2023 года. Заявление FISU спровоцировало путаницу: многие российские СМИ написали, что игры в России отменены и будут переданы другой стране. Но глава дирекции Универсиады Александр Чернов уточнил URA.RU, что речи об отмене не идет, а новые сроки станут известны по итогам заседания исполкома FISU. Оно пройдет в ноябре 2022-го в Брюсселе. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что пока не видел документов об изменении сроков проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге и узнал об этом из СМИ. По словам главы региона, строительство объектов к студенческим играм ведется в штатном режиме. «Я, на самом деле, не слышал [о переносе Универсиады], документов не видел, поэтому комментировать не могу. Что касается строительства объектов Универсиады, они все строятся в графике, выполняются все необходимые виды работ, и я вас уверяю: все будет сдано точно, вовремя и в срок», — цитирует Куйвашева департамент информполитики региона. Ранее примерно в таком же ключе высказался мэр Алексей Орлов. 29 апреля Международная федерация студенческого спорта (FISU) заявила, что откладывает Универсиаду, которая должна была пройти в Екатеринбурге с 8-го по 19 августа 2023 года. Заявление FISU спровоцировало путаницу: многие российские СМИ написали, что игры в России отменены и будут переданы другой стране. Но глава дирекции Универсиады Александр Чернов уточнил URA.RU, что речи об отмене не идет, а новые сроки станут известны по итогам заседания исполкома FISU. Оно пройдет в ноябре 2022-го в Брюсселе.