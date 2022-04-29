Мэр Екатеринбурга впервые высказался о срыве Универсиады-2023

29 апреля 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов пока располагает той же информацией, что оргкомитет Игр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Екатеринбурга продолжают работу над стройками Универсиады-2023, несмотря на изменение сроков проведения Игр. Об этом URA.RU заявил мэр Алексей Орлов, комментируя заявление Международной федерации студенческого спорта (FISU) от 29 апреля. Исполком FISU принял решение отложить Универсиаду в Екатеринбурге, перенести с 8—19 августа 2023 года на более поздние даты. Их определят по итогам совещания, которое пройдет в ноябре 2022-го в Брюсселе (Бельгия). Новость по теме Универсиаду-2023 в Екатеринбурге отложили «[Универсиада] не отменена (об этом же URA.RU ранее говорил глава исполнительной дирекции Универсиады Александр Чернов — прим. URA.RU). Новые сроки [проведения игр] будут [известны] в ноябре, решение будет принято в Брюсселе. А мы как работали, так и будем работать над созданием инфраструктуры для проведения крупнейших событий. Рано или поздно все эти события (Орлов не уточнил, что имеет в виду — прим. URA.RU) завершатся. И у нас будет прекрасная возможность предложить организаторам игр любого уровня — не только студенческих — нашу инфраструктуру для проведения соревнований», — передает слова градоначальника корреспондент URA.RU. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Власти Екатеринбурга продолжают работу над стройками Универсиады-2023, несмотря на изменение сроков проведения Игр. Об этом URA.RU заявил мэр Алексей Орлов, комментируя заявление Международной федерации студенческого спорта (FISU) от 29 апреля. Исполком FISU принял решение отложить Универсиаду в Екатеринбурге, перенести с 8—19 августа 2023 года на более поздние даты. Их определят по итогам совещания, которое пройдет в ноябре 2022-го в Брюсселе (Бельгия). «[Универсиада] не отменена (об этом же URA.RU ранее говорил глава исполнительной дирекции Универсиады Александр Чернов — прим. URA.RU). Новые сроки [проведения игр] будут [известны] в ноябре, решение будет принято в Брюсселе. А мы как работали, так и будем работать над созданием инфраструктуры для проведения крупнейших событий. Рано или поздно все эти события (Орлов не уточнил, что имеет в виду — прим. URA.RU) завершатся. И у нас будет прекрасная возможность предложить организаторам игр любого уровня — не только студенческих — нашу инфраструктуру для проведения соревнований», — передает слова градоначальника корреспондент URA.RU.