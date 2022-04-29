Пострадавший при взрыве курганский рабочий — в тяжелом состоянии

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Состояние рабочего, который пострадал при взрыве на курганском предприятии «Синтез», оценивается врачами как тяжелое, но стабильное. Передает агентство ТАСС, со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

«По данным департамента здравоохранения Курганской области, бригада скорой помощи оперативно стабилизировала состояние пациента для возможности транспортировки в медучреждение. По экстренным показаниям проведено оперативное вмешательство. Пациент получает всю необходимую помощь в условиях реанимации, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное» — говорится в сообщении на сайте.

В больнице заявляют, что пациент не нуждается в переводе в другие медучреждения. Инцидент произошел на фармацевтическом заводе «Синтез» в четвертом цехе, писало URA.RU ранее. Там прогремел взрыв в конце рабочего дня. Почти все сотрудники покинули производство, но один человек задержался. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Прокуратура региона организовала проверку обстоятельств происшествия.