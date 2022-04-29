Пострадавший при взрыве курганский рабочий — в тяжелом состоянии

Состояние рабочего, который пострадал при взрыве на курганском предприятии «Синтез», оценивается врачами как тяжелое, но стабильное. Передает агентство ТАСС, со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.
«По данным департамента здравоохранения Курганской области, бригада скорой помощи оперативно стабилизировала состояние пациента для возможности транспортировки в медучреждение. По экстренным показаниям проведено оперативное вмешательство. Пациент получает всю необходимую помощь в условиях реанимации, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное» — говорится в сообщении на сайте.
В больнице заявляют, что пациент не нуждается в переводе в другие медучреждения. Инцидент произошел на фармацевтическом заводе «Синтез» в четвертом цехе, писало URA.RU ранее. Там прогремел взрыв в конце рабочего дня. Почти все сотрудники покинули производство, но один человек задержался. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Прокуратура региона организовала проверку обстоятельств происшествия.
Состояние рабочего, который пострадал при взрыве на курганском предприятии «Синтез», оценивается врачами как тяжелое, но стабильное. Передает агентство ТАСС, со ссылкой на пресс-службу губернатора региона. «По данным департамента здравоохранения Курганской области, бригада скорой помощи оперативно стабилизировала состояние пациента для возможности транспортировки в медучреждение. По экстренным показаниям проведено оперативное вмешательство. Пациент получает всю необходимую помощь в условиях реанимации, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное» — говорится в сообщении на сайте. В больнице заявляют, что пациент не нуждается в переводе в другие медучреждения. Инцидент произошел на фармацевтическом заводе «Синтез» в четвертом цехе, писало URA.RU ранее. Там прогремел взрыв в конце рабочего дня. Почти все сотрудники покинули производство, но один человек задержался. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Прокуратура региона организовала проверку обстоятельств происшествия.