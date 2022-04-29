Возбуждено дело из-за взрыва на крупнейшем в России фармзаводе

В Кургане возбудили уголовное дело из-за взрыва на заводе «Синтез» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за взрыва на производственном участке ПАО «Синтез», в результате которого пострадал сотрудник, возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в СУ СК России по Курганской области.

«Поступило сообщение о получении травм рабочим в результате хлопка, повлекшего разрушение верхнего этажа одного из производственных зданий завода ПАО „Синтез“. Следственными органами СУ СК России по Курганской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — рассказали в пресс-службе СУ СК региона. По предварительным данным следствия, пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время на месте происшествия работают следователи. По данному факту ведется следствие, выясняются все причины произошедшего.

В связи с обрушением конструкции здания ПАО «Синтез», прокуратура Курганской области организовала проверку. Зампрокурора Виталий Бондарев и прокурор города Кургана Виталий Долгушин выехали на место происшествия для координации действий правоохранительных органов. В прокуратуре организовали проверку соблюдения требований производственной безопасности и охраны труда. По результатам будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, сообщает ведомство.

По информации «АФК Система», «Синтез» является одним из основных российских фармацевтических предприятий. Он входит в десятку крупнейших профильных заводов страны по объемам производства лекарств.

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