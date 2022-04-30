Россияне уверены, что Украина планировала удар биооружием по РФ

Россияне уверены в разработке биологического оружия на Украине Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Биолаборатории на Украине

Большая часть россиян выразила уверенность в разработке биологического оружия на территории Украины. Соответствующий вывод из опроса граждан сделали аналитики компании Vox populi.

Исследование показало, что 84,4% респондентов слышали о том, что на Украине работало около 30 биологических лабораторий, которые выполняли заказы Минобороны США. «Большинство респондентов (66,5%) считают, что в этих [украинских] лабораториях разрабатывалось биологическое оружие, которое в дальнейшем могло применяться против Российской Федерации. 12,1% опрошенных полагают, что работа в этих лабораториях не была связана с разработкой биологического оружия», — отмечается в данных.

Исследование проводилось среди 2,9 тысяч человек. Метод — онлайн-опрос, ошибка выборки — 1,8%. Всем опрошенным больше 18 лет, они проживают в России.

О работе на Украине целой сети биолабораторий США стало известно после начала специальной операции РФ. Российские военные выявили, что в лабораториях в непосредственной близости от России ведется разработка компонентов для создания биологического оружия. Президент России Владимир Путин заявил, что лаборатории контролируются Пентагоном.