Большая часть россиян выразила уверенность в разработке биологического оружия на территории Украины. Соответствующий вывод из опроса граждан сделали аналитики компании Vox populi.
Исследование показало, что 84,4% респондентов слышали о том, что на Украине работало около 30 биологических лабораторий, которые выполняли заказы Минобороны США. «Большинство респондентов (66,5%) считают, что в этих [украинских] лабораториях разрабатывалось биологическое оружие, которое в дальнейшем могло применяться против Российской Федерации. 12,1% опрошенных полагают, что работа в этих лабораториях не была связана с разработкой биологического оружия», — отмечается в данных.
Исследование проводилось среди 2,9 тысяч человек. Метод — онлайн-опрос, ошибка выборки — 1,8%. Всем опрошенным больше 18 лет, они проживают в России.
О работе на Украине целой сети биолабораторий США стало известно после начала специальной операции РФ. Российские военные выявили, что в лабораториях в непосредственной близости от России ведется разработка компонентов для создания биологического оружия. Президент России Владимир Путин заявил, что лаборатории контролируются Пентагоном.
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Большая часть россиян выразила уверенность в разработке биологического оружия на территории Украины. Соответствующий вывод из опроса граждан сделали аналитики компании Vox populi. Исследование показало, что 84,4% респондентов слышали о том, что на Украине работало около 30 биологических лабораторий, которые выполняли заказы Минобороны США. «Большинство респондентов (66,5%) считают, что в этих [украинских] лабораториях разрабатывалось биологическое оружие, которое в дальнейшем могло применяться против Российской Федерации. 12,1% опрошенных полагают, что работа в этих лабораториях не была связана с разработкой биологического оружия», — отмечается в данных. Исследование проводилось среди 2,9 тысяч человек. Метод — онлайн-опрос, ошибка выборки — 1,8%. Всем опрошенным больше 18 лет, они проживают в России. О работе на Украине целой сети биолабораторий США стало известно после начала специальной операции РФ. Российские военные выявили, что в лабораториях в непосредственной близости от России ведется разработка компонентов для создания биологического оружия. Президент России Владимир Путин заявил, что лаборатории контролируются Пентагоном.